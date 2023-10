A- A+

COMIDA Sanduíche, sushi e sorvete: saiba as calorias de 22 alimentos que equivalem a 1 pedaço de pizza A nutricionista Priscilla Primi Hardt alerta para os cuidados e riscos saúde com o consumido excessivo de alimentos calóricos

Você já se perguntou quanto de comida consegue comer com as calorias de cada fatia de pizza? Apesar das pizzas liderarem a preferência dos brasileiros no delivery, com 69% dos pedidos segundo dados da pesquisa conduzida pela Brain Inteligência Estratégica (2022), seja para sair da rotina cansativa, curtir o final de semana com a família ou fazer um lanche com os amigos, a equivalência calórica de fatias em relação a alimentos mais saudáveis podem te surpreender.

A nutricionista Priscilla Primi Hardt, especialista em reeducação alimentar, emagrecimento, suplementação e qualidade de vida, explica que "comer uma ou duas fatias de pizza por semana, não traz prejuízo, mas o excesso pode ser um problema".

Considerando uma pizza sabor quatro queijos, uma fatia chega a ter, em média, 389 calorias. Isso equivale a mesma quantidade calórica de: um sanduíche com duas fatias de pão integral, mais um omelete preparado com dois ovos, mais uma fatia de 20g de queijo, com tomate e cebola, e ainda uma sobremesa com uma maçã e duas colheres (sopa) de doce de leite. Todos esses alimentos juntos somam as quase 400 Kcal de uma única fatia de pizza, de acordo com a nutricionista.

"A pizza é um alimento rico em carboidrato, dependo do recheio também é rico em gordura, e ainda é pobre em proteínas. É a proteína que ajuda na construção muscular, na saciedade, na saúde dos cabelos, pele, unhas e articulações. Então o consumo em excesso de um alimento calórico pode levar a obesidade e a deficiência em proteínas, vitaminas e sais minerais", esclarece Priscilla, chamando atenção para os riscos do consumo em excesso.

Dificilmente as pessoas comem apenas um pedaço de pizza, o que já tem muita caloria por si só. A quantidade a ser consumida, para quem busca uma reeducação alimentar, deve ser consultada com o nutricionista dentro das necessidades e dieta de cada um. Aos que podem comer mais do que uma ou ainda não fazem uma alimentação balanceada, quanto de comida, em comparação calórica, será que caberia no consumo de mais de uma fatia?

Duas fatias de pizza sabor portuguesa contêm, em média, 640 calorias que equivalem a: uma fatia de pão italiano, mais 200g de macarrão cozido (1 prato fundo) com 150 g (1 concha) de molho à bolonhesa, mais um prato fundo de salada de alface, tomate, rúcula e palmito, com direito a sobremesa de 15 morangos picadinhos com duas colheres (sopa) de leite condensado;

Três fatias de pizza de frango com catupiry, de 1000 calorias, equivale a: 150g de arroz branco (2 colheres de servir cheia), mais 150g (2 conchas) de feijão, com um bife grande grelhado (150g), mais 120g (2 colheres de servir cheias) de batata assada com mais 60g (2 colheres de servir) couve refogada. E, de sobremesa, uma fatia (40g) de goiabada com uma fatia média (40g) de queijo minas fresco;

Em quatro fatias de pizza de calabresa com cebola, contém 1280 calorias, equivalentes a: um temaki de salmão, mais um filé grande (200g) de salmão grelhado, mais 15 unidades de sushi de salmão com 100g (2 colheres de servir cheias) de shimeji na manteiga. Para a sobremesa, duas rodelas médias (150g) de abacaxi com duas bolas (120g) de sorvete de creme;

Em cinco fatias de pizza de queijo, com 1800 calorias, são: quatro espetinhos de carne, mais dois espetinhos de frango, mais um espetinho de queijo coalho com duas colheres (sopa - cheia) de farofa de mandioca, mais duas colheres (servir – cheia) de vinagrete, com 150g de arroz branco (2 colheres de servir cheia), mais 150g (2 conchas) de feijão com salada de folhas com muçarela de búfala, palmito de champignon (80g) e, ainda, uma sobremesa feita com uma banana e 50g de chocolate 70% cacau.

A nutricionista Priscilla Primi Hardt alerta também para os benefícios de uma dieta balanceada e a importância de contrapor os riscos de uma alimentação não saudável, conseguindo ingerir todos os grupos alimentares (carboidratos, proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais):

"Lembrando também que a pizza é um alimento rico em gordura animal, ou seja, uma gordura saturada que pode ajudar o corpo a desenvolver doença cardiovascular. E, na alimentação saudável, você prioriza o consumo de gorduras boas que são as poli-insaturadas vindas, por exemplo, de castanhas, azeites e abacates", enfatizando também a prevenção de doenças, manter o peso em parâmetros ideais e sem causar desnutrição.

