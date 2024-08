A- A+

QUEDA DO AVIÃO VOEPASS Sandy se emociona com história de fã de 3 anos morta no acidente aéreo: "Meu peito se esmaga" O acidente aéreo de Vinhedo é o com maior número de vítimas desde 17 de julho de 2007

Leia também

• Aeroporto de Florianópolis fecha após avião da Azul sofrer danos ao pousar

• Como é o avião que caiu em Vinhedo, interior de SP, e deixou 62 mortos

• Queda do avião em Vinhedo: '100% dos dados foram resgatados' diz órgão de investigação da FAB

Sandy se comoveu com a reportagem do programa Fantástico sobre o acidente aéreo de Vinhedo (SP), que aconteceu na tarde da sexta-feira, 9. Em suas redes sociais, no domingo, 11, a cantora falou sobre uma das vítimas, Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, que era fã de sua música Areia.

"Muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia", explica Sandy, sobre uma das duas crianças que morreram no acidente. Liz passaria o Dia dos Pais em Florianópolis (SC), com o pai, Rafael Fernando dos Santos, também vítima do acidente. "Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração de Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", finaliza a cantora.

A música Areia é cantada por Sandy e Lucas Lima e aborda o passar do tempo e a relação com o amor.

Entenda o acidente

O acidente aéreo de Vinhedo é o com maior número de vítimas desde 17 de julho de 2007, quando uma aeronave da TAM deixou 199 mortos, ao sair de Porto Alegre com destino a São Paulo.

Com 62 vítimas, entre 58 passageiros e 4 tripulantes, o avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo e caiu no início da tarde da sexta-feira, na cidade de Vinhedo.

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283, que pertencia à Voepass Linhas Aéreas.

Veja também

IDOSOS Desnutrição foi responsável por mais de 90 mil mortes de idosos nos últimos 20 anos