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ALIANÇA Dono de banda de forró é a vítima que morreu em grave colisão entre veículos na Mata Norte Sanfoneiro conduzia um Doblò que se envolveu em uma colisão com um caminhão e uma caminhonete Strada, no quilômetro 37 da BR-408

O sanfoneiro e empresário Gabriel Barros, dono da banda de forró Pegada do GB, foi a vítima fatal do trágico sinistro de trânsito registrado na noite dessa segunda-feira (20), na BR-408, em Aliança, na Mata Norte de Pernambuco.

O músico conduzia um Doblò que se envolveu em uma colisão com um caminhão e uma caminhonete Strada, no quilômetro 37 da rodovia, por volta das 18h42. Além do óbito, confirmado ainda no local, outras três pessoas ficaram feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A morte de Gabriel Barros foi lamentada nas redes sociais. O perfil no Instagram da banda Pegada do GB emitiu uma nota de pesar.

"Mais do que o homem à frente dos bastidores, ele foi o coração, o ritmo e a força que nos guiaram até aqui. A última nota silenciou por aqui, mas a melodia do seu legado continuará viva. Toda a nossa história carrega a sua assinatura", diz o comunicado.



A nota também presta solidariedade aos familiares, amigos e fãs da vítima. "Descanse em paz, chefe e irmão. Sua luz e sua paixão pela música jamais serão esquecidas", finaliza a nota.

Também no Instagram, o cantor Julio Cesar, conhecido como JC Ousadia, que dividiu palco diversas vezes com Gabriel Barros, publicou uma série de vídeos relatando momentos ao lado do sanfoneiro, a quem se refere como "irmão".

"Perdi um irmão, um companheiro. Tínhamos projetos, estávamos lutando juntos. A banda estava crescendo, estava se estruturando. A ficha não caiu. Além de ser o cantor dele, oito anos de convivência, tínhamos uma irmandade muito forte. Vai fazer falta", afirmou o cantor.

Publicações nas redes sociais também podem orações para um homem identificado como Kauã, que seria uma das vítimas sobreviventes da colisão.



Investigação

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana, também na Mata Norte do estado, um acidente de trânsito que vitimou fatalmente um homem de 42 anos.



"Outras duas vítimas, ainda sem identificação, foram socorridas com vida. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", afirmou a corporação.

Um dos carros ficou destruído e foi parar em uma área de vegetação | Foto: CBMPE/Divulgação

Entenda o caso

Uma colisão envolvendo três veículos deixou um morto e três pessoas feridas na BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na noite de segunda-feira (20).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o caminhão seguia no sentido Nazaré-Aliança quando acessou a contramão e atingiu o Doblò. Na sequência, a caminhonete também foi atingida.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que quatro viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. De acordo com a corporação, três vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser removidas com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas delas, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhadas para unidades de saúde da região, e a terceira vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local. O relatório de plantão do Samu aponta que a vítima fatal tinha 43 anos.

Uma quarta pessoa chegou a ser avaliada pelas equipes, apresentando apenas escoriações, e optou por não ser conduzida a uma unidade de saúde.

A PRF detalhou que a vítima fatal é o condutor do veículo Doblò, enquanto os feridos são o passageiro da Doblò e o condutor e passageiro da caminhonete Strada. O condutor e os dois passageiros do caminhão envolvido não estavam no local quando a equipe chegou e não foram identificados.

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