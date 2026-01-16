A- A+

SAÚDE Sangramento nasal, choro e ataques de riso durante orgasmo são raros, mas normais, diz estudo Pesquisa inédita analisou relatos que incluem ainda episódios de fraqueza muscular, formigamento, dor nos pés e até alucinações

Dores de cabeça, crises de riso, choro e até sangramento nasal durante ou logo após o orgasmo fazem parte de respostas sexuais consideradas normais entre mulheres, segundo um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos. Embora incomuns — e, em alguns casos, surpreendentes — essas reações estão dentro do espectro de respostas fisiológicas e emocionais esperadas durante o clímax sexual.

A pesquisa, inédita ao analisar a frequência e a consistência desses sintomas, identificou relatos que vão além do esperado, incluindo episódios de fraqueza muscular, formigamento, dor nos pés e até alucinações.

“As mulheres precisam saber que, se têm crises incontroláveis de riso toda vez que chegam ao orgasmo (e nada foi engraçado), elas não estão sozinhas”, afirmou, em comunicado, a médica Lauren Streicher, professora clínica da Escola de Medicina Feinberg, da Universidade Northwestern.

Veja os números do estudo

O estudo analisou respostas anônimas de cerca de 3.800 mulheres. Desse total, 86 relataram ter vivenciado algum desses fenômenos. Antes de responder a um questionário com seis perguntas sobre histórico sexual, as participantes assistiram a um vídeo explicativo sobre essas reações divulgado nas redes sociais.

Entre as mulheres afetadas, 61% relataram sintomas físicos e 88% descreveram respostas emocionais. Mais da metade disse ter sentido mais de um sintoma. Cerca de um terço mencionou dores de cabeça; quase um quarto relatou fraqueza muscular; aproximadamente 20% citaram dor ou formigamento nos pés. Apenas 2% disseram ter apresentado sangramento nasal.

O riso apareceu em mais de 40% dos relatos, enquanto apenas 4% mencionaram alucinações. Algumas pessoas com sinestesia — condição neurológica em que os sentidos se misturam, fazendo com que sons sejam “vistos” como cores ou formas — afirmaram perceber cores durante o orgasmo. O choro também foi frequente: 63% disseram ter chorado e 43% relataram sentir vontade de chorar.

Segundo especialistas, essas respostas podem estar relacionadas a alterações hormonais intensas. Durante o orgasmo, o cérebro libera grandes quantidades de ocitocina, conhecida como o “hormônio do amor”.

Em entrevista anterior à revista SELF, a terapeuta sexual Sari Cooper explicou que alguns estudos indicam que a ocitocina pode estar associada a quadros de depressão pós-parto. “Pode-se hipotetizar que a liberação de ocitocina em pessoas que tiveram experiências traumáticas ou tristes ligadas a relações ou eventos sexuais passados pode levar a uma reação deprimida ou triste”, disse ela.

O levantamento também mostrou que esses sintomas são significativamente mais comuns durante relações sexuais com um parceiro do que durante a masturbação ou o uso de vibradores — uma diferença de 51% contra 9%. Ainda assim, apenas 17% das mulheres relataram vivenciar essas reações de forma consistente; a maioria (69%) afirmou que elas ocorrem apenas ocasionalmente.

Os pesquisadores destacaram que apenas 2,3% do total de mulheres entrevistadas relataram esse tipo de resposta, mas ressaltaram a importância de ampliar o debate. “Explorar esses fenômenos e suas causas facilita a capacidade de abordar a saúde sexual e a qualidade de vida das mulheres de forma mais personalizada e permite que profissionais de saúde tranquilizem as pacientes, mostrando que essas reações estão dentro do espectro normal da resposta sexual”, afirmaram os autores do estudo.

Para Lauren Streicher, os resultados reforçam a necessidade de mais pesquisas sobre o tema, a fim de ampliar a compreensão e o cuidado com a saúde sexual feminina.

