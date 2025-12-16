A- A+

Natal Santa Casa do Recife promove Cantata de Natal com Coral do Movimento Pró-Criança Celebração acontece nesta quarta-feira (17) e inclui Santa Missa na Capela Santo Antônio

A Santa Casa de Misericórdia do Recife realiza, nesta quarta-feira (17), sua tradicional programação de Natal com uma Cantata de Natal aberta ao público, na área externa da instituição, localizada na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro.

As atividades têm início às 16h, com a Santa Missa de Natal, celebrada pelo arcebispo auxiliar de Olinda e Recife, Dom Josivaldo Bezerra, na Capela Santo Antônio, situada dentro do Hospital Santo Amaro.

A partir das 18h, o público será convidado a vivenciar uma noite marcada pela música, pela fé e pela esperança, com a apresentação do Coral do Movimento Pró-Criança, formado por 30 crianças e adolescentes. O grupo atua há cerca de 20 anos na formação musical e no desenvolvimento social de jovens da Região Metropolitana do Recife, unindo arte, cultura, cidadania e acolhimento.

Fundado em 2005, o coral tem como maestro e idealizador o músico Otávio Góes, referência no ensino musical e na condução de iniciativas que promovem inclusão, oportunidades e transformação social por meio da música. Sua atuação tem sido fundamental para o fortalecimento e a continuidade do projeto ao longo dos anos.

A celebração contará ainda com a presença de pessoas assistidas pelas instituições mantidas pela Santa Casa: o Instituto de Cegos do Recife Antonio Pessôa de Queiroz (IAPQ) e o Centro Geriátrico Padre Venâncio, reforçando o caráter inclusivo e humano do evento.

Com 167 anos de história, a Santa Casa de Misericórdia do Recife reafirma, por meio da Cantata de Natal, seu compromisso com a assistência integral à vida, promovendo não apenas saúde, mas também acolhimento espiritual, cultura e convivência, valores que atravessam gerações e sustentam a missão da instituição.

“Celebrar o Natal é reafirmar nossa vocação de cuidar das pessoas em todas as dimensões da vida. A Cantata e a Santa Missa são momentos de encontro, fé e esperança, que traduzem o sentido da Santa Casa ao longo desses 167 anos de serviço à população”, destaca o padre Claudionor Alves, superintendente da Santa Casa do Recife.

À frente da organização da cantata, a diretora administrativa da Santa Casa do Recife, Rosângela Maia, ressalta que o evento foi pensado como um momento de integração, sensibilidade e partilha. “Mais do que uma apresentação musical, a Cantata de Natal é um gesto de cuidado e acolhimento, que envolve nossas equipes, os jovens do coral e todos que fazem parte da história da Santa Casa”, afirma.



