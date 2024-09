A- A+

SUL Santa Catarina também registra fenômeno da "chuva preta", com fuligem das queimadas O oeste do Estado foi a região mais atingida

A volta das chuvas em Santa Catarina nesta semana trouxe também, junto, o fenômeno da "chuva preta", que ocorre por causa da presença de fuligem na atmosfera, proveniente da fumaça das queimadas.



Segundo nota da Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, a chuva preta ocorreu entre 12 e 13 de setembro e foi vista por diversos moradores, sendo que o oeste do Estado foi a região mais atingida, "visto que lá a concentração de fumaça foi maior durante a semana", diz a pasta.



Também houve registros na serra e no leste catarinense.

Para o pesquisador de hidrologia da Epagri/Ciram, Guilherme Miranda, a chuva não prejudica de forma significativa o setor agropecuário.



"Ao chover, essa fuligem que estava suspensa no ar poderia se depositar na superfície das folhas das hortaliças, prejudicando o aspecto visual de algumas", cita Miranda. "



Mas a própria chuva promoveu a lavagem deste material, fazendo com que consumo desses produtos hortigranjeiros não seja prejudicial para a saúde."

Em relação à pecuária, Guilherme lembra que bebedouros expostos acumularam a chuva negra. "Nesses casos, a recomendação é higienizar os bebedouros expostos após a ocorrência do fenômeno meteorológico", diz.

Após "lavar" o ar, a chuva em Santa Catarina prossegue neste fim de semana e com predomínio de vento sul. "A condição inibe o transporte da fumaça do Norte para o Sul do Brasil e, consequentemente, a presença de fuligem na atmosfera. Ou seja, o fenômeno da chuva preta não deve mais ser observado nos próximos dias", informa a secretaria.

