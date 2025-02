A- A+

Agreste Santa Cruz do Capibaribe: idoso de 71 anos é morto durante assalto na própria residência Crime aconteceu no bairro Bela Vista

Um idoso de 71 anos foi morto durante um assalto na própria residência, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na noite desse domingo (9).



O crime aconteceu no bairro Bela Vista. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o idoso foi encontrado no interior na residência, com ferimentos na região da cabeça.



Da casa, os criminosos levaram uma televisão e outros objetos pessoais da vítima. Ninguém foi preso até o momento.

O caso foi registrado como latrocínio - roubo seguido de morte -, por meio da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.

Veja também