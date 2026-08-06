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SANTA CRUZ

Santa Cruz: Movimento Coralinas celebra 10 anos com festa e roda de samba no Recife

Evento do grupo de torcedoras da Cobra Coral será realizado no dia 30 de agosto, a partir das 14h

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Integrantes do Movimento Coralinas, grupo composto por torcedoras do Santa CruzIntegrantes do Movimento Coralinas, grupo composto por torcedoras do Santa Cruz - Foto: Brenda Alcântara/Folha de Pernambuco

O Movimento Coralinas, grupo composto por torcedoras do Santa Cruz, celebrará seus 10 anos de fundação com o Baile Coral(inas).

O evento, que promete reunir futebol, música e apresentações culturais, será realizado em 30 de agosto, das 14h às 22h, na Vila Bonfim, em Olinda.

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A marca de uma década de história foi atingida oficialmente pelo grupo nessa quarta-feira (5).

Para comemorar a trajetória, a programação da festa contará com shows de Eliza Mell e da roda de samba Leyde do Banjo e as Maris do Samba. Na abertura e durante os intervalos, a DJ Kananda PX assumirá o palco.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Além da grade musical, caso o Santa esteja em campo no dia da celebração, o local contará com um telão ao vivo para a exibição da partida.

"O Movimento Coralinas completa uma década de luta, resistência, encontros e amor pelo Santa Cruz. Para celebrar tudo o que construímos até aqui, e brindar os muitos anos que ainda virão, preparamos uma festa inesquecível", afirmou a organização.

Os ingressos para o Baile Coral(inas) custam a partir de R$ 40 e já estão à venda no site oficial do Movimento. Mais informações e atualizações sobre o evento serão divulgadas no perfil oficial do grupo no Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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