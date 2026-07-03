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MOBILIDADE Santa Cruz x Ituano: partida terá reforço de ônibus nos entornos da Arena de Pernambuco Linha TI Cosme e Damião/Arena começa a operar a partir das 15h30 deste sábado (4)

Os torcedores que vão acompanhar, neste sábado (4), às 19h30, a partida entre Santa Cruz e Ituano, na Arena de Pernambuco, vão contar com uma operação especial de transporte público organizada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM).

No dia da disputa válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, a linha especial 047-TI Cosme e Damião/Arena, vai funcionar a partir das 15h30. O encerramento da operação vai ocorrer de acordo com a orientação da fiscalização do CTM, em conformidade com a demanda de passageiros após o fim da partida.

A tarifa da ônibus especial tem o valor de R$ 4,50 (Tarifa A), com pagamento em dinheiro ou com qualquer Cartão Vem. Na operação da linha, haverá distribuição de pulseiras para organização do embarque.

O Grande Recife informa ainda que, devido ao serviço especial para atendimento ao evento, não serão concedidas gratuidades nem abatimentos tarifários. Por isso, toda a operação será acompanhada pela equipe de fiscalização do Consórcio de Transporte Metropolitano.

Em caso de elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, o consórcio pede que os passageiros registrem manifestação na Central de Atendimento ao Cliente, que funciona segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou via WhatsApp, que opera todos os dias, das 8h às 18h.

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 081 0158

Número do WhatsApp: (81) 99488-3999

Caso a solução para a respectiva manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, pode enviar a demanda para o canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16, por meio dos telefones abaixo:

3182-5511

3182-5633

3182-5630

3182-5519

O CTM reforça que as sugestões dos usuários são fundamentais para o aprimoramento do trabalho desenvolvido pelo consórcio.

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