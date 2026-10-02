Santa Cruz x Maringá terá operação especial de transporte para a Arena de Pernambuco

A- A+

Os torcedores que forem à Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), para acompanhar a partida entre Santa Cruz e Maringá, válida pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, contarão com um esquema especial de transporte público neste sábado (3). A partida pode carimbar o acesso do Tricolor à Segunda Divisão.





A operação, coordenada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) e executada pela empresa Mobibrasil, terá início às 14h, com atendimento realizado por meio da Linha 047 - TI Cosme e Damião/Arena.



Para organizar o fluxo e garantir o retorno dos torcedores, o serviço terá reforço de frota no pós-jogo, a partir das 18h30.



O valor cobrado será referente a Tarifa A (R$ 4,50), com opção de pagamento em dinheiro ou cartões VEM. Por se tratar de um serviço com operação especial, não haverá aplicação de gratuidades ou abatimentos tarifários.



Como parte da logística de embarque no terminal, os passageiros receberão pulseiras de acesso. A fiscalização do CTM acompanhará toda a movimentação antes e depois do confronto, que tem seu início marcado para as 17h.



Para dúvidas ou mais informações, a Central de Atendimento ao Cliente está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (81) 9.9488-3999, todos os dias, das 8h às 18h.

Veja também