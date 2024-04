A- A+

Congresso Hospital Santa Joana realiza 14º Congresso Oncológico a partir desta quinta-feira (11) Erica Batista, diretora executiva do hospital, esteve na Rádio Folha FM 96,7 nesta quarta-feira (10) e deu detalhes da edição deste ano do evento

O Santa Joana Recife e o ISEP, Instituto de Ensino e Pesquisa do hospital, realizam o 14º Congresso Oncológico Ricardo Brennand Recife-Detroit. O evento acontece nesta quinta (11) e na sexta-feira (12) no Hospital de Câncer de Pernambuco e no Instituto Ricardo Brennand, respectivamente.

O tema central da edição deste ano será a uro-oncologia, que vai estar em evidência nas discussões e trocas de experiências.

A Rádio Folha FM 96,7 recebeu, nesta quarta-feira (10), a doutora Erica Batista, diretora executiva do hospital Santa Joana Recife, que detalhou em entrevista as principais novidades do congresso.

De acordo com a organizadora, as inscrições foram encerradas desde o início da semana pela alta demanda. O evento vai contar com profissionais de diversas áreas: urologistas, oncologistas clínicos, paliativistas, oncogeriatras, psicólogos e outros. Além de palestrantes brasileiros, convidados internacionais também estarão na Capital pernambucana.

"Sempre é um foco oncológico e, ao longo desses anos, várias aréas foram abordadas. Este ano, vamos tratar das doenças urológicas, principalmente doenças da próstata e da bexiga avançadas. Estamos trazendo especialistas de diversos centros nacionais e internacionais para estar nessa linha de debate conosco discutindo tudo o que há de inovação e de mais moderno desses cânceres tão desafiadores e invasivos a nível de próstata e bexiga", explicou Erica.

Com uma longa trajetória e chegando à 14ª edição, o Congresso Oncológico Ricardo Brennand Recife-Detroit de 2024 tem novidades. O foco deste ano está na multidisciplinaridade de diversas áreas para um melhor tratamento das doenças oncológicas.

"Este ano, o Santa Joana foi bem inovador. É um congresso sólido e bem maduro ao longo dos anos, mas que trazia principalmente médicos oncologistas para a área de debate. Nessa edição, a gente ampliou e trouxe outros especialistas, além dos oncologistas ou cirurgiões oncológicos. Trouxemos médicos que muitas vezes se deparam com esse perfil de paciente na fase inicial, porque um ponto super importante sobre o câncer é o diagnóstico cada vez mais precoce".

O congresso simboliza uma parceria do Santa Joana com o Hospital de Câncer de Pernambuco que atende cerca de 60% dos pacientes oncológicos do Estado. A doutora Erica Batista reforçou valorizou essa troca de experiência.

"Através do ISEP, a gente tem várias iniciativas com instituições parceiras. O Santa Joana é um hospital que se preocupa em fomentar e contribuir com o sistema de saúde como um todo. Temos vários médicos que são do Santa Joana e trabalham no sistema público no Hospital de Câncer. Daí surgiu essa parceria para esse evento em específico para que a gente contribuir cientificamente dando oportunidade dos profissionais de ambos os locais estarem em conjunto com acesso a grandes especialistas".

XIV Congresso Oncológico Ricardo Brennand Recife-Detroit

Quando: Quinta-feira (11), no Hospital de Câncer de Pernambuco e Sexta-feira (12), no Instituto Ricardo Brennand

Horário: A partir das 8h

Inscrições encerradas

