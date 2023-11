A- A+

RELIGIOSIDADE Santa Missa das Comunidades marca programação da Pré-Festa do Morro da Conceição neste sábado (25) Atividades prévias do evento serão realizadas até o domingo (26)

Maior festividade católica de Pernambuco, a Festa do Morro da Conceição terá início nesta terça-feira (28). O evento, que deverá reunir milhares de fiéis no Recife, conta uma programação extensa durante também o período da pré-festa. Já neste sábado (25), será celebrada a Santa Missa das Comunidades.

A festividade religiosa será iniciada às 19h30 e acontecerá no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte da Capital pernambucana, reunindo as comunidades das capelas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Ana, São Domingos Sávio, São João Batista e São José Operário.

Já no domingo (26), os fiéis poderão participar de passeio ciclístico e da bênção dos motoristas. A Bike Romaria terá concentração às 7h e saída às 7h30 do Parque das Graças, na Zona Norte da Cidade. Os ciclistas serão recepcionados pelos padres com a aspersão de água benta aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro.

Ainda no domingo, a bênção aos motoristas acontecerá após as celebrações das Santas Missas, que estão marcadas para as 7h, 9h e 12h. Para receber a aspersão de água benta, os condutores deverão contornar o Santuário do Morro da Conceição.

As atividades prévias do evento serão encerradas com uma Santa Missa e Louvor da Juventude Devota, que também acontecerá no domingo (26), às 18h, no Santuário do Morro da Conceição.

Confira a programação completa da Pré-Festa do Morro da Conceição:

Santa Missa das comunidades

Data: 25 de novembro (sábado)

Hora: 19h30

Local: Santuário do Morro da Conceição

Bike Romaria

Data: 26 de novembro (domingo)

Hora: Concentração 7h, saída 7h30, chegada 8h

Local: Parque das Graças

Percurso: Avenidas Rui Barbosa, Agamenon Magalhães, João de Barros, Mário

Melo. Retorno na Igreja Nossa Senhora da Piedade - Rua Capitão Lima/Santo

Amaro, Avenidas Mário Melo e João de Barros, Rua Conselheiro Portela, Avenida

Rosa e Silva, Estrada do Arraial, Rua da Harmonia, Avenida Norte, Largo Dom Luiz,

Rua Itacoatiara e Morro da Conceição

Santa Missa de bênçãos aos motoristas

Data: 26 de novembro (domingo)

Hora: 7h, 9h e 12h

Local: Santuário do Morro da Conceição

Santa Missa e louvor da juventude católica

Data: 26 de novembro (domingo)

Hora: 18h

Local: Santuário do Morro da Conceição



