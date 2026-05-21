Qui, 21 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta21/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco

Santa Rita de Cássia: paróquias da Região Metropolitana celebram padroeira; confira as programações

Recife, Olinda, Camaragibe e Abreu e Lima vivenciam a solenidade com missas e procissões nesta sexta-feira (22)

Reportar Erro
Celebrações ocorrem no Cais de Santa Rita, no Recife, na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Jardim Fragoso, Olinda, e na Paróquia Santa Rita de Cássia, no Timbi, Camaragibe, com manifestações de fé à venerável conhecida como "Santa das Causas Impossíveis"Celebrações ocorrem no Cais de Santa Rita, no Recife, na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Jardim Fragoso, Olinda, e na Paróquia Santa Rita de Cássia, no Timbi, Camaragibe, com manifestações de fé à venerável conhecida como "Santa das Causas Impossíveis" - Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

A Festa de Santa Rita de Cássia, conhecida como a "Santa das Causas Impossíveis", reúne devotos em todo o estado nesta sexta-feira (22). A data é dedicada à santa católica que se tornou um grande símbolo de fé, esperança, perseverança e milagres considerados inalcançáveis.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), as paróquias dedicadas à Santa Rita de Cássia, localizadas nos municípios de Recife, Olinda, Camaragibe e Abreu e Lima, celebram a padroeira com programção de missas e procissões.

No Recife, a solenidade contará, neste ano, com duas procissões na Igreja Matriz de Santa Rita, no Cais de Santa Rita, localizada no bairro de São José, área central da cidade.

A primeira será durante a manhã, às 6h, que sai da igreja e percorre as principais vias do bairro, finalizada com a primeira missa do dia, celebrada pelo pároco da igreja, o Frei Abelardo.

Leia também

• Recife recebe corrida com trajetos de 5 km e 10 km neste domingo (24); veja como se inscrever

• TSE decide que uso de igreja para promover candidaturas é abuso de poder; entenda

Logo após, serão celebradas as missas solenes com a bênção das rosas vermelhas às 9h, 11h, 13h e 15h e encerrando às 17h, com a segunda procissão saindo da Igreja de Santa Rita até a Basílica da Penha, localizada nos entornos do Mercado de São José.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Basílica Nossa Senhora da Penha (@penharecife)

Em Olinda, na Paróquia de Santa Rita, no bairro de Jardim Fragoso, a programação inicia às 7h30, com o Recital da Coroa de Santa Rita de Cássia, celebrado pelo Padre Neto Feitosa. Depois de algumas horas, às 11h30, o padre Edvaldo Manoel conduzirá a última missa da manhã.

Após o fim da celebração litúrgica da noite, que começa às 19h30, realizada pelo Pade Renato Matheus, sairá pelas principais ruas do bairro a procissão com a imagem de Santa Rita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Paróquia Santa Rita de Cássia (@paroquiasantaritadecassia.ol)

Camaragibe e Abreu e Lima
Em Camaragibe, as celebrações em solenidade da venerável ocorrem até o fim desta semana, encerrando no Domingo de Pentecostes (24). A programação da Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro do Timbi, inicia às 9h30 desta sexta-feira (22), com a Recitação da Coroa de Santa Rita.

Em seguida, às 10h, ocorre a missa solene, realizada pelo padre Sérgio Monteiro Nunes, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, no Centro do Recife. Durante a noite, às 18h30, acontece mais uma vez a meditação sobre a coroa, seguida da celebração litúrgica presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife.

No sábado (23), a missa acontece às 19h e será conduzida por Dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da AOR. A celebração litúrgica conta com a participação dos fiéis e das pastorais da Paróquia São Francisco de Assis, da Várzea, Zona Oeste do Recife, e também de outras comunidades católicas.

O próximo domingo (24) marca o encerramento da festa, com a programação iniciando pela manhã, às 8h, com a missa dominical. No fim da tarde, às 17h, ocorre a acolhida do andor e a Recitação da Coroa de Santa Rita em frente à Igreja Matriz.

Posteriormente, às 17h30, a procissão com a imagem de Santa Rita de Cássia percorrerá as ruas do bairro. Logo após, a programação será concluída às 19h, com a missa campal de encerramento, presidida pelo padre Fábio José de Farias Leite, que será realizada na Praça Santa Rita de Cássia, também no bairro do Timbi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Paróquia Santa Rita de Cássia/ Camaragibe- PE (@paroquiasantaritadecassiaa)

Em Abreu e Lima, a Capela de Santa Rita de Cássia, localizada no bairro Boa Esperança, também celebra o dia solene dedicado à venerável. A comunidade, que faz parte da Paróquia de São José, no centro do município, iniciou a programação festiva na última segunda-feira (18), com encerramento na noite desta sexta-feira (22).

A procissão com a imagem de Santa Rita de Cássia sairá da residência de Antônia Belizário do Nascimento, localizada na Rua do Jasmim, nº 80, no Centro de Abreu e Lima, seguindo em direção à capela.

Em seguida, às 19h, a celebração litúrgica da solenidade será presidida pelo monsenhor Manoel Marques, com a participação de pastorais, movimentos e grupos da paróquia, além de outras comunidades vizinhas.

Os fiéis também são convidados a participar do gesto concreto da festividade por meio da doação de 1 kg de alimento não perecível.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Paróquia São José de Abreu e Lima (@pqsaojose)

Quem foi Santa Rita de Cássia?
Santa Rita de Cássia, chamada carinhosamente desde a infância de Rita, diminutivo de Margherita Lotti, nasceu em 1381, na Itália, e teve uma vida marcada por sofrimento, fé, paciência e perdão.

Ainda jovem, entre os 12 e 16 anos, se casou com um homem muito violento, mas, anos depois, seu marido morreu assassinado e, posteriormente, seus dois únicos filhos também. Viúva, Rita ingressou na vida religiosa e se dedicou à oração, à caridade e principalmente ao cuidado dos doentes.

Após sua morte, em 22 de maio de 1457, diversos milagres foram atribuídos a sua intercessão, fortalecendo a fama como protetora e padroeira das causas consideradas sem solução, sendo venerada no mundo inteiro.

Em Pernambuco, a devoção à Santa Rita de Cássia atravessa séculos de história. Anualmente, em 22 de maio, o Cais de Santa Rita se transforma em palco de grandes manifestações da fé popular, tendo a Igreja de Santa Rita de Cássia, construída no século XVIII, como um dos templos mais importantes de peregrinação religiosa do estado.

Programação:
Paróquia Santa Rita de Cássia — Bairro São José, Recife
Endereço: Rua Santa Rita - São José, Recife

Paróquia Santa Rita de Cássia — Jardim Fragoso, Olinda
Endereço: Rua Salina Lemos Monteiro, Jardim Fragoso, Olinda

Paróquia Santa Rita de Cássia — Timbi, Camaragibe
Endereço: Avenida Ercina Lapenda, 917 - Timbi, Camaragibe

Sexta-feira, 22 de maio

Sábado, 23 de maio

Domingo, 24 de maio

Capela Santa Rita de Cássia — Boa Esperança, Abreu e Lima
Endereço: Rua Rio Paraná, 502a - Boa Esperança, Abreu e Lima 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter