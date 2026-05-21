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FÉ Santa Rita de Cássia: paróquias da Região Metropolitana celebram padroeira; confira as programações Recife, Olinda, Camaragibe e Abreu e Lima vivenciam a solenidade com missas e procissões nesta sexta-feira (22)

A Festa de Santa Rita de Cássia, conhecida como a "Santa das Causas Impossíveis", reúne devotos em todo o estado nesta sexta-feira (22). A data é dedicada à santa católica que se tornou um grande símbolo de fé, esperança, perseverança e milagres considerados inalcançáveis.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), as paróquias dedicadas à Santa Rita de Cássia, localizadas nos municípios de Recife, Olinda, Camaragibe e Abreu e Lima, celebram a padroeira com programção de missas e procissões.

No Recife, a solenidade contará, neste ano, com duas procissões na Igreja Matriz de Santa Rita, no Cais de Santa Rita, localizada no bairro de São José, área central da cidade.

A primeira será durante a manhã, às 6h, que sai da igreja e percorre as principais vias do bairro, finalizada com a primeira missa do dia, celebrada pelo pároco da igreja, o Frei Abelardo.

Logo após, serão celebradas as missas solenes com a bênção das rosas vermelhas às 9h, 11h, 13h e 15h e encerrando às 17h, com a segunda procissão saindo da Igreja de Santa Rita até a Basílica da Penha, localizada nos entornos do Mercado de São José.

Em Olinda, na Paróquia de Santa Rita, no bairro de Jardim Fragoso, a programação inicia às 7h30, com o Recital da Coroa de Santa Rita de Cássia, celebrado pelo Padre Neto Feitosa. Depois de algumas horas, às 11h30, o padre Edvaldo Manoel conduzirá a última missa da manhã.

Após o fim da celebração litúrgica da noite, que começa às 19h30, realizada pelo Pade Renato Matheus, sairá pelas principais ruas do bairro a procissão com a imagem de Santa Rita.

Camaragibe e Abreu e Lima

Em Camaragibe, as celebrações em solenidade da venerável ocorrem até o fim desta semana, encerrando no Domingo de Pentecostes (24). A programação da Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro do Timbi, inicia às 9h30 desta sexta-feira (22), com a Recitação da Coroa de Santa Rita.

Em seguida, às 10h, ocorre a missa solene, realizada pelo padre Sérgio Monteiro Nunes, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, no Centro do Recife. Durante a noite, às 18h30, acontece mais uma vez a meditação sobre a coroa, seguida da celebração litúrgica presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife.

No sábado (23), a missa acontece às 19h e será conduzida por Dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da AOR. A celebração litúrgica conta com a participação dos fiéis e das pastorais da Paróquia São Francisco de Assis, da Várzea, Zona Oeste do Recife, e também de outras comunidades católicas.

O próximo domingo (24) marca o encerramento da festa, com a programação iniciando pela manhã, às 8h, com a missa dominical. No fim da tarde, às 17h, ocorre a acolhida do andor e a Recitação da Coroa de Santa Rita em frente à Igreja Matriz.

Posteriormente, às 17h30, a procissão com a imagem de Santa Rita de Cássia percorrerá as ruas do bairro. Logo após, a programação será concluída às 19h, com a missa campal de encerramento, presidida pelo padre Fábio José de Farias Leite, que será realizada na Praça Santa Rita de Cássia, também no bairro do Timbi.

Em Abreu e Lima, a Capela de Santa Rita de Cássia, localizada no bairro Boa Esperança, também celebra o dia solene dedicado à venerável. A comunidade, que faz parte da Paróquia de São José, no centro do município, iniciou a programação festiva na última segunda-feira (18), com encerramento na noite desta sexta-feira (22).

A procissão com a imagem de Santa Rita de Cássia sairá da residência de Antônia Belizário do Nascimento, localizada na Rua do Jasmim, nº 80, no Centro de Abreu e Lima, seguindo em direção à capela.

Em seguida, às 19h, a celebração litúrgica da solenidade será presidida pelo monsenhor Manoel Marques, com a participação de pastorais, movimentos e grupos da paróquia, além de outras comunidades vizinhas.

Os fiéis também são convidados a participar do gesto concreto da festividade por meio da doação de 1 kg de alimento não perecível.

Quem foi Santa Rita de Cássia?

Santa Rita de Cássia, chamada carinhosamente desde a infância de Rita, diminutivo de Margherita Lotti, nasceu em 1381, na Itália, e teve uma vida marcada por sofrimento, fé, paciência e perdão.

Ainda jovem, entre os 12 e 16 anos, se casou com um homem muito violento, mas, anos depois, seu marido morreu assassinado e, posteriormente, seus dois únicos filhos também. Viúva, Rita ingressou na vida religiosa e se dedicou à oração, à caridade e principalmente ao cuidado dos doentes.

Após sua morte, em 22 de maio de 1457, diversos milagres foram atribuídos a sua intercessão, fortalecendo a fama como protetora e padroeira das causas consideradas sem solução, sendo venerada no mundo inteiro.

Em Pernambuco, a devoção à Santa Rita de Cássia atravessa séculos de história. Anualmente, em 22 de maio, o Cais de Santa Rita se transforma em palco de grandes manifestações da fé popular, tendo a Igreja de Santa Rita de Cássia, construída no século XVIII, como um dos templos mais importantes de peregrinação religiosa do estado.

Programação:

Paróquia Santa Rita de Cássia — Bairro São José, Recife

Endereço: Rua Santa Rita - São José, Recife

6h: Procissão pelas ruas do Bairro de São José

9h: Missa Solene

11h: Missa Solene

13h: Missa Solene

15h: Missa Solene

17h: Procissão em direção à Basílica da Penha

Paróquia Santa Rita de Cássia — Jardim Fragoso, Olinda

Endereço: Rua Salina Lemos Monteiro, Jardim Fragoso, Olinda

7h30: Primeira Missa Solene

11h30: Segunda Missa Solene

19h30: Terceira Missa Solene seguida de procissão pelas ruas do bairro

Paróquia Santa Rita de Cássia — Timbi, Camaragibe

Endereço: Avenida Ercina Lapenda, 917 - Timbi, Camaragibe

Sexta-feira, 22 de maio

9h30: Recitação da Coroa

10h: Primeira Missa Solene

18h30: Recitação da Coroa

19h: Segunda Missa Solene

Sábado, 23 de maio

9h30: Recitação da Coroa

10h: Primeira Missa Solene

18h30: Recitação da Coroa

19h: Segunda Missa Solene

Domingo, 24 de maio

8h: Missa Dominical

17h: Acolhida do Andor e Recitação da Coroa

17h30: Procissão

19h: Missa Campal Solene de Encerramento

Capela Santa Rita de Cássia — Boa Esperança, Abreu e Lima

Endereço: Rua Rio Paraná, 502a - Boa Esperança, Abreu e Lima

18h: Procissão

19h: Missa Solene de Encerramento

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