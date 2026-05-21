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FÉ Santa Rita de Cássia: paróquias de Olinda e do Recife celebram padroeira; confira a programação Neste ano, a Igreja Matriz da "Santa das Causas Impossíveis", no Centro do Recife, realizará duas procissões pelas principais ruas do bairro

A Festa de Santa Rita de Cássia, conhecida mundialmente como a "Santa das Causas Impossíveis", reúne milhares de devotos em todo o estado nesta sexta-feira (22). A data é dedicada à santa católica que se tornou um símbolo de fé, esperança, perseverança e milagres considerados inalcançáveis.

Neste ano, a solenidade contará com duas procissões na Igreja Matriz de Santa Rita, no Cais de Santa Rita, localizada no bairro de São José, área central do Recife.

A primeira acontecerá durante a manhã, às 6h, que sai da igreja e percorre as principais vias do bairro, finalizada com a primeira missa do dia, celebrada pelo pároco da igreja, o Frei Abelardo.

Logo após, acontecerão as missas solenes com a bênção das rosas vermelhas às 9h, 11h, 13h, 15h e encerrando às 17h, com a segunda procissão saindo da Igreja de Santa Rita até a Basílica da Penha, localizada nos entornos do Mercado de São José.

Em Olinda, na Paróquia de Santa Rita, no bairro de Jardim Fragoso, a programação inicia às 7h30, com o Recital da Coroa de Santa Rita de Cássia, celebrado pelo Padre Neto Feitosa. Após algumas horas, às 11h30, o padre Edvaldo Manoel conduzirá a última missa da manhã.

A celebração especial acontecerá às 19h30, com do Padre Renato Matheus. Após a celebração litúrgica, acontecerá a procissão com a imagem de Santa Rita pelas principais ruas do bairro.

Santa Rita de Cássia

Venerada no mundo inteiro, Santa Rita de Cássia nasceu em 1381, na Itália, e teve uma vida marcada pelo sofrimento, pela fé e pelo perdão. Casou-se com um homem violento, perdeu o marido assassinado e, posteriormente, os dois filhos. Viúva, ingressou na vida religiosa e passou a dedicar-se à oração, ao cuidado dos doentes e à caridade. Após sua morte, em 1457, diversos milagres passaram a ser atribuídos à sua intercessão, consolidando sua fama como protetora das causas consideradas sem solução.

Em Pernambuco, a devoção à santa atravessa séculos. A Igreja de Santa Rita, no Recife, construída no século XVIII, permanece como um dos mais importantes pontos de peregrinação religiosa do Estado, especialmente no dia 22 de maio, quando o Cais de Santa Rita se transforma em um grande cenário de manifestações de fé popular.



SERVIÇO:

Igreja de Santa Rita de Cássia — Bairro São José

6h — Procissão pelas ruas do Bairro de São José.

9h — Missa solene.

11h — Missa solene.

13h — Missa solene.

15h — Missa solene

17h — procissão com destino à Basílica da Penha.

Paróquia de Santa Rita — Olinda

Rua Salina Lemos Monteiro, Jardim Fragoso, Olinda — PE.

7h30 — Primeira missa solene

11h30 — Segunda missa solene

19h30 — Terceira missa seguida de procissão pelas ruas do Bairro de Jardim Fragoso.

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