voos

Santos Dumont segue com operações suspensas; 29 voos de partida foram cancelados

Outros 11 voos foram desviados para o Galeão

Aeroporto Santos DumontAeroporto Santos Dumont - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Aeroporto Santos Dumont (SDU) segue fechado para operações de pouso e decolagem por conta de um vazamento de óleo na pista. Até o momento, não há previsão de retomada dos voos: 24 chegadas e 29 partidas foram canceladas. Outros 11 voos foram desviados para o Galeão.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) diz que as operações permanecem suspensas "até a conclusão dos procedimentos de limpeza da área atingida, utilizando desengraxante biodegradável".

O incidente ocorreu enquanto um veículo fazia manutenção preventiva da pista durante a noite de segunda-feira, quando não há voos no aeroporto.

"A retomada dos voos está condicionada à completa remoção do produto .... Após a conclusão, será realizada vistoria e medição do coeficiente de atrito do pavimento para liberação da pista", diz a Infraero.
 

