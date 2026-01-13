A- A+

MISSA Santuário Cristo Redentor passa a celebrar todo mês missa em honra a Santa Dulce dos Pobres Celebração será todo dia 13; primeira delas foi nesta terça-feira, 13 de janeiro

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor passa a realizar mensalmente uma missa em honra a Santa Dulce dos Pobres, em comunhão com o Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, na Bahia. A primeira celebração foi nesta terça-feira pela manhã.



Também todo dia 25 o Santuário Cristo Redentor recebe os freis do Santuário Frei Galvão, de Guaratinguetá, em São Paulo, com o qual também é geminado, para celebrar missas, recordando a importância do primeiro santo brasileiro.

Sobre a Geminação

Com a Geminação, os santuários Arquidiocesano Cristo Redentor e Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, na Bahia, estão conectados com parcerias nas áreas de Fé, Educação, Turismo, Cultura, Desenvolvimento Sustentável e Social.

Sobre o Santuário Santa Dulce dos Pobres

O Santuário Santa Dulce dos Pobres está em funcionamento desde 2003. Ele foi construído graças à ajuda de fiéis e a doações. Localizado em Salvador, ao lado da sede das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), no Largo de Roma, o espaço tem capacidade para mais de mil pessoas sentadas.

O Santuário está aberto à visitação todos os dias, das 6h30 às 18h30. Além disso, são realizadas Missas diárias nos seguintes horários: 7h (exceto aos sábados), 8h30, 12h e 16h.

Veja também