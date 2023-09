A- A+

Começa na próxima sexta-feira (29) a festa do Santuário da Mãe Rainha – Tabor da Nova Evangelização, localizado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Durante dez dias, fiéis poderão participar de missas, terço, novena e uma vasta programação preparada pela igreja [confira a programação completa no final do texto].

O lema da novena e da festa, que celebra os 43 anos da chegada da Mãe Rainha no Nordeste e 31 anos em solo pernambucano, é "Te coroamos, ó Mãe". Na novena, serão rezados setores da vida dos fiéis, como família, segurança, jovens, comunicação, Igreja, trabalho, estudos, cultura e esporte.

“É uma data muito especial para todos os que fazem parte desta história. Por isso, estamos preparando vários momentos de oração, partilha, reflexão, integração e alegria”, ressalta o reitor do santuário, padre Vitor Hugo Possetti.

O templo fica no Morro do Peludo, no bairro de Ouro Preto.

O encerramento será em 8 de outubro, dia da festa da Mãe Rainha. As celebrações ocorrerão durante todo o dia, com a primeira missa começando às 7h.

“No encerramento, teremos a tão esperada coroação a Nossa Senhora. Coroar Nossa Senhora é demonstrar que a reconhecemos como Rainha. É nos colocarmos como filhos pequenos diante dela, renovando o compromisso de sermos colaboradores, com ela, para o Reino de Deus, tendo ela como Mãe Rainha e Educadora”, explica padre Vitor.

Confira a programação completa



1⁰ dia - Sexta (29/9) - Tema: Mãe Rainha da Juventude

18:30 Procissão das Bandeiras

Local: Praça da Globo, rua Carmela, Ouro Preto

19:30 - Novena solene

20:00 - Missa - Pe. Rosivaldo (Vigário episcopal da Várzea)



2⁰ dia - Sábado (30/9) - Tema: Mãe Rainha da Igreja

Visita missionária a Santuários Lar

15:00 - Formação: Coroação de Maria na espiritualidade do Movimento de Schoenstatt

- Pe Antônio Bracht - Diretor Nacional do Movimento de Schoenstatt

16:00 Missa - Dom Antônio Fernando Saburido (Bispo emérito)

17:30 - Seresta da família



3⁰ dia - Domingo (1/10) - Tema: Mãe Rainha do Esporte e da Cultura

8:30 - Encontro dos Atletas

9:00 – Missa - Pe Josivan (Vigário Episcopal de Igarassu)

15:00 - Terço

16:00 – Missa - Monsenhor Maurício (Vigário episcopal de Olinda)



4⁰ dia - Segunda (2/10) - Tema: Mãe Rainha das Famílias

16:00 – Missa - Pe. Deonilson (Vigário episcopal de São Lourenço)

19:30 - Novena Solene

20:00 – Missa - Pe. Nilson Nunes (Reitor do Santuário Mãe Rainha - João Pessoa-PB)



5⁰ dia - Terça (3/10) - Tema: Mãe Rainha das vocações e do rosário

Visita missionária a casas religiosas e nova comunidades

16:00 - Missa - Pe. Bosco (Cura da Catedral de Olinda e Reitor do Seminário Arquidiocesano)

19:30 - Novena Solene (Terço Luminoso)

20:00 Missa - Pe. Argemiro (Assessor Regional do Terço dos Homens)



6⁰ dia - quarta (4/10) - Tema: Mãe Rainha da Misericórdia

Visita missionária: Famílias da Pastoral da Criança, presídio, hospitais

16:00 – Missa - Pe. Dennys (Paróquia São Lucas - Ouro Preto)

19:00 - Novena solene

20:00 – Missa - Pe. Charles (Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e coordenador arquidiocesano de pastoral)



7⁰ dia - quinta (5/10) - Tema: Mãe Rainha do Trabalho

Visita missionaria: Comércio e locais de trabalho

16:00 – Missa - Dom Limacedo (bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife)

19:30 - Novena solene

20:00 – Missa - Pe. João Cláudio (Paróquia Santa Rita de Cássia)



8⁰ dia - Sexta (6/10) - Tema: Mãe Rainha Educadora e da Comunicação

Visita missionária: escolas da região e emissoras de rádio e TV

16:00 - Missa das escolas - Pe. Rafael Mota (Assessor da Juventude Masculina de Schoenstatt)

19:30 - Novena solene

20:00 – Missa - Pe. João Carlos



9⁰ dia - Sábado (7/10) - Tema: Mãe Rainha da Saúde, da segurança e da paz

Visita missionária a enfermos e asilo de idosos

16:00 - Missa solene - Frei Sonival Marinho (Capelão Militar)

18:30 - Adoração Luminosa com Padres de Schoenstatt

Musica: Pe. Filipe



FESTA - Domingo (8/10)

7:00 – Missa - Pe. Filipe

9:00 – Missa - Pe. Vitor

11:00 – Missa - Pe. Afonso

17:00 - Missa Final e Coroação Solene da Mãe Rainha - Pe. Antônio Bracht

18:30 - Louvor e Festa



Dia de Nossa Senhora Aparecida e Consagração das Crianças - Quinta (12/10)

9:00 - Santa Missa com a consagração das crianças à Mãe Rainha

16:00 - Santa Missa com a consagração das crianças à Mãe Rainha



