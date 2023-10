Santuário da Mãe Rainha, em Olinda, encerra festejos em celebração à padroeira neste domingo (8)

A- A+

A festa do Santuário da Mãe Rainha - Tabor da Nova Evagelização, localizado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), termina neste domingo (8). Os festejos, que acontecem em homenagem aos 43 anos da chegada da padroeira ao Nordeste e 31 anos a Pernambuco, começaram no dia 29 de setembro e trouxeram diversas atrações para os fiéis, com missas, novenas e serestas.

O lema da novena e da festa deste ano é "Te coroamos, ó Mãe". Nos festejos, têm sido abordados, através das orações, setores da vida, como família, segurança, jovens, comunicação, Igreja, trabalho, cultura e esportes.



Até o encerramento, a programação conta com atrações para o público tanto na sexta (6) quando no sábado (7) - confira a pprogramação completa ao fim do texto. O último dia de festas, no domingo, começará às 7h, com a realização da primeira missa, no próprio Santuário, localizado no Morro do Peludo, no bairro de Ouro Preto. A celebração final terá início às 18h30, com louvores para os fiéis.

“No encerramento, teremos a tão esperada coroação a Nossa Senhora. Coroar Nossa Senhora é demonstrar que a reconhecemos como Rainha. É nos colocarmos como filhos pequenos diante dela, renovando o compromisso de sermos colaboradores, com ela, para o Reino de Deus, tendo ela como Mãe Rainha e Educadora”, explica padre Vitor.

Além disso, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em 12 de outubro - também celebrado como Dia das Crianças -, trará mais missas para o público, que poderá comemorar com fé e paixão as tradições religiosas do santurário.

Confira, abaixo, a programação final das festas do Santuário da Mãe Rainha:

Sexta (6) - Tema: Mãe Rainha Educadora e da Comunicação

Visita missionária: escolas da região e emissoras de rádio e TV

16h - Missa das escolas - Pe. Rafael Mota (Assessor da Juventude Masculina de Schoenstatt)

19h30 - Novena solene

20h – Missa - Pe. João Carlos

Sábado (7) - Tema: Mãe Rainha da Saúde, da segurança e da paz

Visita missionária a enfermos e asilo de idosos

16h - Missa solene - Frei Sonival Marinho (Capelão Militar)

18h30 - Adoração Luminosa com Padres de Schoenstatt

Musica: Pe. Filipe



Festa de Encerramento - Domingo (8/10)

7h – Missa - Pe. Filipe

9h – Missa - Pe. Vitor

11h – Missa - Pe. Afonso

17h - Missa Final e Coroação Solene da Mãe Rainha - Pe. Antônio Bracht

18h30 - Louvor e Festa

Dia de Nossa Senhora Aparecida e Consagração das Crianças - Quinta (12)

9h - Santa Missa com a consagração das crianças à Mãe Rainha

16h - Santa Missa com a consagração das crianças à Mãe Rainha.





