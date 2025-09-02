A- A+

Santuário Santuário de Nossa Senhora de Fátima no Recife completará 90 anos Além da missa solene no dia do aniversário, o calendário inclui as celebrações já tradicionais do Santuário e uma programação especial com missas, caminhada jubilar e momentos de oração

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima no Recife, localizado nas dependências do Liceu Nóbrega, no bairro da Soledade, completará 90 anos de fundação no próximo dia 8 de setembro. Para marcar a data histórica, o santuário preparou uma programação especial com missas, caminhada jubilar e momentos de oração.

Além da missa solene no dia do aniversário, o calendário inclui as celebrações já tradicionais do Santuário, como a da quinta-feira (4), às 19h, presidida pelo Padre Damião Silva, a do sábado, às 16h, presidida pelo Padre Damião Silva, presidida pelo Padre Lúcio Flávio Cirne, e a do domingo, às 11h30, celebrada por Padre Delmar Cardoso, reitor do santuário.

Haverá ainda uma missa especial na sexta-feira, dia 5, às 11h, voltada para a comunidade acadêmica da Universidade Católica de Pernambuco, presidida pelo Padre Caetano Pereira.

“As principais atividades são, de fato, celebrações eucarísticas, principalmente a do dia 8, às 10h30 da manhã, que vai ser precedida por Dom Fernando, que é o dia do aniversário da inauguração do Santuário. Vamos contar com a presença dos alunos e doscentes do Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios, localizado ao lado do Santuário, juntamente com o Movimento Fé e Alegria”, explicou o reitor.

No sábado, dia 6, os fiéis também poderão participar de uma caminhada jubilar, com saída do Santuário às 8h em direção à Basílica do Carmo.

“Essa caminhada é o sentido da gente envolver essa celebração do Ano Santo, que toda a Igreja vivencia. Como o Santuário do Carmo é uma das igrejas jubilares da Arquidiocese, a gente vai fazer esse percurso como um momento de oração e introspecção a respeito da presença da Virgem Maria na nossa vida”, ressaltou Padre Delmar.

Futuro

Ao refletir sobre os 90 anos de história, o reitor destacou que o jubileu também aponta para o futuro. “O Santuário, portanto, aponta-se para o futuro, continuando a ser isso que ele é: um santuário mariano, isto é, um lugar de acolhida de fiéis que vêm louvar a Deus e agradecer por intercessão da Virgem de Fátima”, disse.

Padre Delmar também lembrou que o Santuário mantém atividades fixas, como as missas semanais, a celebração do dia 13 de cada mês – ao meio-dia e às 19h – e a abertura para missas de sétimo dia, aniversários e ações de graças.

“Estamos sempre de portas abertas. Nós não somos paróquia, mas estamos com as atividades próprias de um santuário que quer ser um lugar de acolhida das pessoas. Antes das missas, nos dispomos a ouvir confissões daqueles fiéis que assim quiserem, porque aqui é um lugar de encontro com Deus a partir da devoção da Virgem de Fátima”, reforçou.

Expectativa e mensagem

Para o padre, o momento é de gratidão e de continuidade da missão. “A expectativa é a gente passar esse ano realmente celebrando e continuando a ser esse santuário que é aberto ao povo do Recife, ao povo de Pernambuco, ao povo do Brasil, que vem nos visitar”, afirmou.

Ele ressaltou ainda o papel do Santuário dentro do complexo jesuíta no centro do Recife, que reúne a Universidade Católica de Pernambuco, o Colégio Nóbrega de Artes e Ofícios e o Movimento Fé e Alegria.

“O Santuário também se coloca com essas instituições que estão ligadas à companhia de Jesus, e ele também é uma instituição da companhia, e vivenciamos essa nossa vontade, inspirados em Santo Inácio, de buscar sempre a maior glória de Deus”, concluiu Padre Delmar.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (4) | 19h - Celebração Eucarística | Pe. Damião Silva

Sexta-feira (5)| 11h - Celebração Eucarística | Pe. Caetano Pereira

Sábado (6) | 08h - Celebração Eucarística | Pe. Lúcio Flávio Cirne SJ

Sábado (6) | 16h Caminhada Jubilar à Basílica do Carmo Obset

Domingo (7) | 11h30Celebração Eucarística | Pe. Delmar Cardoso SJ

Segunda-feira (8) | 10h30Celebração Eucarística | Dom Fernando Saburido OSB

Veja também