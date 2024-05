A- A+

Nossa Senhora de Fátima Santuário de Nossa Senhora de Fátima tem programação especial para o dia da santa nesta segunda (13) Comemorações tiveram início dia 9 de maio, última quinta-feira, e continuaram nos dias seguintes; encerramento tem procissão no centro do Recife

Celebrando o Dia de Nossa Senhora de Fátima nesta segunda-feira, 13 de maio, o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, localizado no antigo Colégio Nóbrega, no bairro da Soledade, área central do Recife, vai organizar uma programação especial para o dia da santa, que neste ano tem o tema "Maria, a Senhora do Rosário".

As festividades tiveram início na última quinta-feira, quando o padre Damião Silva realizou uma procissão saindo da Universidade Católica de Pernambuco e passou por algumas ruas do centro da capital pernambucana. Durante o final de semana, as atividades religiosas não pararam, com a principal missa de comemoração ao Dia das Mães sendo celebrada pelo padre Delmar Cardoso.

Para esta segunda-feira (13), a programação começa com os fogos a partir das 6h30. Depois, há uma sequência de três missas no período da manhã, além de atividades culturais com show do padre Damião Silva e dos jovens integrantes do Movimento Pró-Criança. Toda a movimentação é realizada no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima.

À noite, às 18h, acontece a celebração eucarística com o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. A conclusão do dia especial é marcada com uma procissão da imagem de Nossa Senhora de Fátima percorrendo diversas áreas do centro do Recife como a rua do Príncipe, rua Gervásio Pires, avenida Conde da Boa Vista, rua da Soledade e avenida Oliveira Lima.

Assessor de comunicação e relações institucionais do Santuário de Fátima, Eduardo Amâncio reforçou a força da tradição católica no Recife. Vale destacar que o Santuário recifense é o mais antigo do mundo dedicado à Nossa Senhora de Fátima, tendo sido fundado em 8 de setembro de 1935.

"A festa tem uma dimensão muito devocional e atrai várias pessoas. Culturalmente, a devoção cresce junto ao carisma das pessoas por terem essa proximidade e amor à Maria. Unindo o útil ao agradável da doutrina da fé católica de Pernambuco, se insere uma devoção profunda na mística da fé do povo. E Nossa Senhora, por ser mãe do salvador Jesus Cristo, impulsiona ainda mais esse detalhe das pessoas terem um papel de atenção à Virgem Maria. A população tem a escolha das três Marias: a de Fátima, da Conceição e do Carmo", detalhou Eduardo.

Nossa Senhora de Fátima

O Dia de Nossa Senhora de Fátima é comemorado 13 de maio em recordação à primeira aparição da Santa, segundo a liturgia cristão, com as crianças Jacinta, Francisco e Lúcia na cidade de Fátima, no ano de 1917, em Portugal.

De acordo com os relatos, Nossa Senhora de Fátima apareceu seguidamente nos dias 13 de cada mês - com exceção de agosto que foi no dia 19 - até outubro, quando ocorreu a última aparição que trazia um insistente apelo à conversão, à penitência e à oração.

O Santuário de Fátima de Portugal fica na cidade homônima no centro do país europeu. É um dos principais destinos da peregrinação católica no mundo.

Veja também

ÁSIA Taiwan detecta 45 aeronaves chinesas ao redor da ilha