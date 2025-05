Santuário de Nossa Senhora de Fátima tem programação especial para o dia da santa nesta terça (13)

A- A+

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Soledade, zona central do Recife, terá uma programação especial nesta terça-feira (13), dia dedicado para festa da santa. Com a realização de sete missas e uma procissão, a data também será marcada pela posse do novo reitor do santuário, o padre Delmar Cardoso.

O Santuário Arquidiocesano, no antigo endereço do Colégio Nóbrega, celebra a festividade de Nossa Senhora de Fátima a partir das 7h. Ao longo da programação, duas missas com louvor serão celebradas pelos padres Damião Silva e João Carlos.

Ainda mais, o reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens, faz lançamento de um livro sobre o Jubileu de 2025, que tem como temática a Esperança. Além disso, o bispo auxiliar dom Josivaldo Bezerra celebra missa solene às 18h, momento que dará posse ao novo reitor do santuário, o padre Delmar Cardoso.

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recife, é o primeiro dedicado, no mundo inteiro, antes mesmo do santuário português, em Fátima, onde a aparição ocorreu.

Devoção

O dia 13 de maio é uma das datas mais celebradas pelos católicos: foi quando Nossa Senhora de Fátima, em 1917, apareceu pela primeira vez aos três pequenos pastores Lúcia, Jacinta e Francisco na Cova da Iria, em Portugal.

Programação

7h - Missa - P. Antônio Mota SJ

9h - Missa - P. Paulo Sérgio Monteiro

10h30 - Missa - P. Pedro Rubens SJ

12h - Missa - P. Delmar Cardoso SJ

14h - Louvor e missa - P. Damião Silva

15h30 - Louvor e missa - P. João Carlos

18h - Missa solene e procissão - Dom Josivaldo Bezerra (com posse do novo reitor do Santuário)

20h - Procissão: Saída do Santuário pela Rua do Príncipe, segue pela Rua Gervásio Pires, Avenida Conde da Boa Vista, Rua da Soledade e volta para o Santuário pela Rua Oliveira Lima.

