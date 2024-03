A- A+

FÉ Santuário Mãe Rainha, em Olinda, recebe romaria regional do Terço dos Homens; confira programação "Com Maria, venham encher as talhas do Santuário", é o tema deste ano

Fiéis católicos dos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte se reúnem, no próximo domingo (10), na 2ª Romaria do Regional Nordeste 2, evento realizado pelo Movimento do Terço dos Homens Mãe Rainha (THMR). O encontro, que deve reunir 4 mil pessoas, será no Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt – Tabor da Nova Evangelização, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A programação está marcada para começar às 6h30 com a acolhida dos romeiros. O Santuário Mãe Rainha de Olinda, que fica no bairro de Ouro Preto, é o primeiro do Nordeste dedicado à Mãe Rainha.

A edição deste ano tem como tema “Com Maria, venham encher as talhas do Santuário”, que faz referência ao Evangelho das Bodas de Caná (João 2, 1-11).

Durante toda a manhã haverá missa, procissão, recitação do Santo Terço, Adoração ao Santíssimo Sacramento e palestra.

Para o assessor regional Norte e Nordeste do Terço dos Homens e responsável pela Secretaria Nacional do Terço dos Homens, padre Argemiro Ferracioli, a romaria será um grande momento de fraternidade e partilha entre os membros dos grupos das dioceses e quatro arquidioceses da Regional.

“Primeiro é o acolhimento espiritual, depois a transformação interior e, por fim, o envio apostólico. O principal objetivo da romaria, portanto, é fazer com que todos os homens voltem com suas imagens dos grupos, pelo menos uma vez por ano ao santuário, para renovação dessas bênçãos especiais e assim sejam reenviados em missão para suas comunidades”, explicou o reitor do Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt - Tabor da Nova Evangelização, padre Filipe Araujo.

Confira a programação:

6h30 - Recepção aos romeiros

7h15 - Procissão

7h45 - Acolhida (apresentação dos grupos)

8h - Terço dos Homens

9h - Missa

10h15 - Adoração ao Santíssimo Sacramento

10h45 - Palestra

11h30 - Vivência (Capital de Graças)

11h40 - Sorteio

12h - Envio

