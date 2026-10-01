Qui, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta01/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OURO PRETO

Santuário Mãe Rainha realiza 34ª novena e festa em Olinda; confira programação

Celebrações seguem até o Dia de Nossa Senhora Aparecida, com programação religiosa e atividades para diferentes públicos

Reportar Erro
A III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens integra a programação do dia principal da festa, em 11 de outubro, no Santuário Mãe RainhaA III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens integra a programação do dia principal da festa, em 11 de outubro, no Santuário Mãe Rainha - Foto: Arthur de Souza/Arquivo Folha de Pernambuco

O Santuário Mãe Rainha, em Olinda, inicia, nesta sexta-feira (2), a 34ª novena e festa do Santuário, com uma programação voltada à oração, à convivência e à devoção mariana.

Com o tema “Mãe, na Cruz, com teu Filho nasce a vida nova”, as atividades seguem até 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e incluem missas, terços, quermesses, vigília luminosa e a III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens.

Na sexta-feira, a abertura começa às 19h30, com missa presidida pelo padre Dennys Pimentel, da Paróquia de São Lucas, em Ouro Preto, Olinda.

Durante os nove dias da novena, sacerdotes e representantes da Igreja Católica conduzirão as celebrações, que também contarão com momentos de oração e confraternização entre os devotos.

Leia também

• Maratona Caminhada da Superação promove atividades gratuitas de saúde e bem-estar em Olinda

• Sport leva Torcedor Nota 10 à escola municipal de Olinda

• 4º Café com Bongarbit celebra cultura afro-pernambucana e memória negra em Olinda

De acordo com o reitor do Santuário Mãe Rainha, padre Filipe Araújo, a programação foi organizada para acolher famílias, peregrinos e demais fiéis durante o período dedicado à Mãe Rainha.

“Outubro é um mês de profunda devoção à Mãe Rainha e de renovação da nossa fé. Preparamos uma programação para acolher as famílias, os peregrinos e todas as pessoas que desejam agradecer e confiar suas intenções à Mãe de Deus”, afirma o sacerdote.

A proposta é proporcionar momentos de oração, agradecimento e renovação da fé ao longo das celebrações.

Entre os destaques está a vigília luminosa, que ocorre no sábado (10), às 18h, com a participação dos Padres de Schoenstatt, das Irmãs de Maria e da Juventude.

A atividade ocorre após a missa das 16h, presidida pelo padre Damião Silva, da Igreja da Madre de Deus, no Recife, e a quermesse.

No domingo (11), dia principal da festa, o Santuário recebe a III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens.

A programação começa às 9h, com missa presidida por dom Paulo Jackson. Às 17h, será realizada a missa solene de encerramento, com a coroação da Mãe Rainha, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

A programação termina na segunda-feira (12), solenidade de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

O terço será rezado às 8h, seguido pela Santa Missa, às 9h, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

Após a celebração, o Santuário promoverá uma atividade especial destinada às crianças.

Confira abaixo a programação completa:
Sexta-feira, 2 de outubro – 1º dia da novena

Sábado, 3 de outubro – 2º dia da novena

Domingo, 4 de outubro – 8º Centenário de São Francisco de Assis (3º dia da novena)

Segunda-feira, 5 de outubro – 4º dia da novena

Terça-feira, 6 de outubro – 5º dia da novena

Quarta-feira, 7 de outubro – 6º dia da novena

Quinta-feira, 8 de outubro – 7º dia da novena

Sexta-feira, 9 de outubro – 8º dia da novena

Sábado, 10 de outubro – 9º dia da novena

Domingo, 11 de outubro – Dia da Festa

Segunda-feira, 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida

Reportar Erro

Veja também

Newsletter