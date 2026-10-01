A- A+

OURO PRETO Santuário Mãe Rainha realiza 34ª novena e festa em Olinda; confira programação Celebrações seguem até o Dia de Nossa Senhora Aparecida, com programação religiosa e atividades para diferentes públicos

O Santuário Mãe Rainha, em Olinda, inicia, nesta sexta-feira (2), a 34ª novena e festa do Santuário, com uma programação voltada à oração, à convivência e à devoção mariana.

Com o tema “Mãe, na Cruz, com teu Filho nasce a vida nova”, as atividades seguem até 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e incluem missas, terços, quermesses, vigília luminosa e a III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens.

Na sexta-feira, a abertura começa às 19h30, com missa presidida pelo padre Dennys Pimentel, da Paróquia de São Lucas, em Ouro Preto, Olinda.

Durante os nove dias da novena, sacerdotes e representantes da Igreja Católica conduzirão as celebrações, que também contarão com momentos de oração e confraternização entre os devotos.

De acordo com o reitor do Santuário Mãe Rainha, padre Filipe Araújo, a programação foi organizada para acolher famílias, peregrinos e demais fiéis durante o período dedicado à Mãe Rainha.

“Outubro é um mês de profunda devoção à Mãe Rainha e de renovação da nossa fé. Preparamos uma programação para acolher as famílias, os peregrinos e todas as pessoas que desejam agradecer e confiar suas intenções à Mãe de Deus”, afirma o sacerdote.

A proposta é proporcionar momentos de oração, agradecimento e renovação da fé ao longo das celebrações.

Entre os destaques está a vigília luminosa, que ocorre no sábado (10), às 18h, com a participação dos Padres de Schoenstatt, das Irmãs de Maria e da Juventude.

A atividade ocorre após a missa das 16h, presidida pelo padre Damião Silva, da Igreja da Madre de Deus, no Recife, e a quermesse.

No domingo (11), dia principal da festa, o Santuário recebe a III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens.

A programação começa às 9h, com missa presidida por dom Paulo Jackson. Às 17h, será realizada a missa solene de encerramento, com a coroação da Mãe Rainha, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

A programação termina na segunda-feira (12), solenidade de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

O terço será rezado às 8h, seguido pela Santa Missa, às 9h, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

Após a celebração, o Santuário promoverá uma atividade especial destinada às crianças.

Confira abaixo a programação completa:

Sexta-feira, 2 de outubro – 1º dia da novena

19h30 – Santa Missa, presidida pelo padre Dennys Pimentel.

Após a celebração, haverá quermesse

Sábado, 3 de outubro – 2º dia da novena

15h – Meditação do Santo Terço

16h – Santa Missa, presidida por Dom Josivaldo José.

Após a celebração, haverá quermesse.

Domingo, 4 de outubro – 8º Centenário de São Francisco de Assis (3º dia da novena)

8h – Meditação do Santo Terço

9h – Santa Missa, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

15h – Meditação do Santo Terço

16h – Santa Missa, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

Segunda-feira, 5 de outubro – 4º dia da novena

18h30 – Meditação do Santo Terço

19h30 – Santa Missa, presidida pelo padre Vinícius David.

Após a celebração, haverá quermesse.

Terça-feira, 6 de outubro – 5º dia da novena

18h30 – Meditação do Santo Terço

19h30 – Santa Missa, presidida pelo padre Walter Lima.

Após a celebração, haverá quermesse.

Quarta-feira, 7 de outubro – 6º dia da novena

18h30 – Meditação do Santo Terço

19h30 – Santa Missa, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

Após a celebração, haverá quermesse.

Quinta-feira, 8 de outubro – 7º dia da novena

18h30 – Meditação do Santo Terço

19h30 – Santa Missa, presidida pelo padre Davi Melo.

Após a celebração, haverá quermesse.

Sexta-feira, 9 de outubro – 8º dia da novena

18h30 – Meditação do Santo Terço

19h30 – Santa Missa, presidida pelo padre João Cláudio.

Após a celebração, haverá quermesse.

Sábado, 10 de outubro – 9º dia da novena

15h – Meditação do Santo Terço do Poder

16h – Santa Missa, presidida pelo padre Damião Silva.

Após a celebração, haverá quermesse.

18h – Vigília Luminosa com os Padres de Schoenstatt, Irmãs de Maria e Juventude.

Domingo, 11 de outubro – Dia da Festa

9h – Santa Missa da III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens, presidida por Dom Paulo Jackson.

17h – Missa Solene de encerramento, com coroação da Mãe Rainha, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

Segunda-feira, 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida

8h – Meditação do Santo Terço

9h – Santa Missa, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

Após a celebração, haverá atividade especial para as crianças.

Veja também