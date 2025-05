A- A+

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição recebe os últimos cuidados para a missa de reabertura, marcada para esta quarta-feira (20), às 19h30.

Quase nove meses após o desabamento do teto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, a obra de reestruturação está quase completa.

Dividida em dois momentos, a primeira parte permitiu a realização da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro de 2024.

Após as celebrações, em 12 de dezembro, o templo foi novamente fechado para novas obras, dessa vez para uma reestruturação completa. Durante esses 159 dias, a reparação compreendeu a substituição das esquadrias de vidro, recuperação de acabamentos internos, instalação de um novo forro acústico em gesso, melhorias na iluminação, requalificação dos sistemas elétrico, hidrossanitário, de climatização e acústico, além da reorganização da área externa.

O reitor do Santuário, padre Emerson Borges, falou sobre os últimos detalhes que estão sendo trabalhados na igreja. "Os detalhes que estão faltando são coisas de colocar no lugar: os objetos sagrados, toda composição do altar, alguns ajustes em granito, para que tudo fique da melhor forma para acolher os devotos que estarão presentes na missa de reabertura", revelou o pároco.

Sentimentos

Sobre a expectativa de voltar a receber o público dentro da igreja, o padre garante estar ansioso para ver a reação dos devotos. O Santuário será aberto apenas em um horário próximo ao da celebração.

"Amanhã é um dia muito esperado por todos os devotos de Nossa Senhora. Após oito meses de portas fechadas, o Santuário reabre amanhã, então será um momento de muita esperança, muita expectativa. Muitas pessoas estarão aqui, ansiosas para entrar no santuário, para ver como ficou a obra finalizada, tudo que se espera de um espaço como esse. A igreja estará aberta ao público no horário da noite", declarou.

Moradora do bairro de Casa Amarela e devota de Nossa Senhora da Conceição, a nutricionista Jessica Barros reservou um momento do dia para fazer uma oração aos pés da santa. Garantindo que estará presente na missa, a fiel destacou o sentimento que está carregando nesse momento de retorno.

"Estar aqui no Morro é sempre um momento de muita calma. Não venho para somente pedir, mas agradecer por tudo. Sobre a volta, depois de tudo que passamos, é algo muito importante, acalma nosso coração saber que tudo voltará ao normal. Aqui é um lugar que acredito que transmite paz, essa calmaria para todos", disse.

A nutricionista Jessica Barros é devota de Nossa Senhora da Conceição e garantiu sua presença na missa de reabertura - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Desafios

Ao longo dos últimos meses, todas a celebrações foram realizadas na parte externa do Santuário. Feliz com o progresso, o padre Emerson dividiu o feito com toda a comunidade.



"Foram seis meses de muito desafio, manter as celebrações na parte externa do santuário foi um desafio muito grande. Não é só mérito nosso chegar ao final desse ciclo. A partir de amanhã será uma nova fase, mas marcado com muita fé e conseguimos chegar aqui através da perseverança de cada um", refletiu.

Conforme afirmou o pároco, a partir desta terça-feira todas as celebrações serão abrigadas na parte interna da igreja, recebendo normalmente todo o cronograma da paróquia. O reitor aproveitou a oportunidade para convidar todos os fiéis.

"A partir de amanhã, todas as missas serão celebradas dentro do santuário, inclusive já estamos desmontando toda a estrutura da área externa", iniciou.

"Você que é devota da Nossa Senhora da Conceição do Morro, amanhã será um dia muito importante e histórico para todos nós. Você não pode ficar de fora da celebração, às 19h30, aqui no Santuário do Morro, você é convidado a vir com sua família. Faça uma caravana, venha porque será uma missa muito marcante na história dessa igreja".



