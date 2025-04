A- A+

Santa Missa Com muita emoção, Santuário do Morro da Conceição celebra Missa em sufrágio do papa Francisco A cerimônia, que tem como objetivo interceder pela alma dos mortos, reuniu os fiéis na Zona Norte do Recife

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro, na Zona Norte do Recife, celebrou uma Santa Missa em sufrágio do papa Francisco, nesta segunda-feira (21).

A cerimônia tradicional, que tem como objetivo interceder pela alma dos mortos, foi ministrada pelos padres Paulo Dutra, vigário episcopal do Vicariato Beberibe, e Emerson Borges, reitor do Santuário do Morro da Conceição. Os fiéis acompanharam aos pés da imagem da Imaculada Conceição do Morro.

Ao final da missa, os fiéis com muita emoção acenderam as velas e deixaram no velário para pedir a benção de Nossa Senhora pela alma do papa.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

A missa fez parte das Oitavas de Páscoa, período de oito dias em celebração às alegrias da Páscoa e ressurreição de Jesus Cristo.

Neste momento, a Igreja considera todos os dias da semana como um Domingo de Páscoa. As Oitavas seguem até o próximo domingo (27).

Homenagem ao papa Francisco

De acordo com o reitor do Santuário, não havia programação de missa para esta segunda-feira (21), no entanto foi necessário a realização em razão da morte do Papa Francisco.

O padre Emerson Borges explicou a importância da Santa Missa em sufrágio e o momento da passagem do líder da igreja, que aconteceu logo após a Páscoa.

“A programação de hoje não estava prevista nas atividades do Santuário. A segunda-feira depois da Páscoa geralmente é um dia menos movimentado, mas devido ao falecimento do papa Francisco nós programamos uma missa de sufrágio pela sua alma. É uma missa que rezamos pelo descanso da sua alma. Que a sua alma encontre repouso e que encontre a luz do Cristo Ressuscitado. Todos os fiéis se reuniram para celebrar esse momento e para dizer que com nossas orações, queremos fortalecer essa presença”, iniciou.

“É um momento muito significativo porque hoje é a segunda-feira da Oitava de Páscoa. O papa Francisco nos deixa e já vai contemplar a beleza do Cristo Ressuscitado. É um momento simbólico para toda a Igreja Católica, de muita fé e esperança. Junto de Deus, ele já intercede por toda igreja espalhada pelo mundo”, completou Emerson.

Missa em sufrágio do papa Francisco no Santuário do Morro da Conceição. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Missa em sufrágio do papa Francisco no Santuário do Morro da Conceição. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Missa em sufrágio do papa Francisco no Santuário do Morro da Conceição. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Missa em sufrágio do papa Francisco no Santuário do Morro da Conceição. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Missa em sufrágio do papa Francisco no Santuário do Morro da Conceição. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Missa em sufrágio do papa Francisco no Santuário do Morro da Conceição. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Legado do Papa Francisco

Vigário episcopal do Vicariato Beberibe, o padre Paulo Dutra destacou que o papa Francisco teve um legado importante para a sociedade de forma geral.

Segundo o padre Paulo Dutra, Francisco deixou a imagem de uma igreja que se interessa e busca combater as causas do mundo.

“O papa Francisco combateu as injustiças, lutou pela causa dos migrantes, pela inclusão e pelo meio ambiente. Ele mostrou para nós que é dever de todo cristão cuidar do mundo e em favor daqueles que mais sofrem”, disse.

Emoção

O papa Francisco vinha sofrendo com problemas de saúde desde o final do ano passado.

Edileuza Sobral frequenta o Santuário do Morro todas as semanas e participou da Missa em sufrágio pela alma do papa Francisco. Ela admitiu que ficou triste, pois acreditava na melhora da condição de saúde dele.

“Recebi essa notícia com muita tristeza, assim como o mundo todo. Nós cristãos não queríamos ter ouvido tão cedo. Ainda tínhamos muita fé que ele fosse melhorar, eu tenho uma mãe com 91 anos que está bem de saúde e eu sempre depositei essa fé”, afirmou a cristã.

Edileuza acredita que o papa Francisco conseguiu cumprir seu papel. “Ele fez o que pôde pela humanidade. Francisco uniu a igreja e mostrou que todos somos iguais perante a Deus e que teremos a vida eterna”.

Mais homenagens

Outra missa em memória à passagem do papa Francisco vai acontecer nesta terça-feira (22).

Os dois bispos auxiliares de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire, celebram missa em sufrágio na igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife, às 19h.

O Santuário do Morro volta a ter celebrações nesta quinta-feira (24), às 19h30. A programação seguirá com homenagens e intencionadas ao papa Francisco.

