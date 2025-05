A- A+

Depois de 220 dias de obras de restauro, o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição do Morro, na Zona Norte do Recife, reabre nesta terça-feira (20), com a celebração de uma missa às 19h30.

A cerimônia ocorre quase nove meses após o desabamento do teto da igreja, que causou a morte de duas pessoas.

A conclusão da primeira parte da obra permitiu a realização da 120ª edição da tradicional Festa do Morro, no final do ano passado. Agora, o Santuário será enfim entregue oficialmente aos fiéis com os reparos concluídos.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, será o presidente da celebração eucarística desta terça-feira, que será concelebrada pelo reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges.

Entrega do Santuário do Morro: como será a cerimônia?

Inicialmente, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra entregará as chaves do templo restaurado nas mãos de dom Paulo Jackson. O Governo de Pernambuco conduziu os trabalhos no Santuário, que contaram com investimentos de mais de R$ 5 milhões.

Em seguida, o arcebispo passará as chaves para o reitor, padre Emerson Borges. A sequência terá o rito de Dedicação da Igreja e do Altar.

Na Dedicação do Altar, rito solene da Igreja Católica, o arcebispo irá consagrar o novo altar a Deus para que a Santa Missa, culto divino, possa ser celebrada no local.

Esse ato ocorre em dois momentos: quando uma igreja é construída ou quando é restaurada, como no caso do Santuário do Morro.

Nesse rito, o altar é abençoado com água benta, ungido com o óleo do Crisma — o mesmo óleo usado na Quinta-Feira da Semana Santa — que é espalhado pelas mãos do arcebispo celebrante em cima da mesa do altar, e incensado.

Por fim, a mesa do altar é revestida com uma toalha branca e velas são acesas para a primeira missa.

Logo depois, haverá a Dedicação da Igreja, quando as paredes de vidros do Santuário serão aspergidas com água benta, dedicando também todo o espaço litúrgico a Deus.

As pessoas presentes na celebração serão aspergidas com a água benta.

Fiéis reunidos em torno da imagem de Nossa Senhora da Conceição, na Festa do Morro | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Santuário do Morro reaberto: confira horários

Com a entrega do Santuário do Morro aos fiéis, as missas voltarão a ser celebradas na próxima quinta-feira (22), às 19h30, com a Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Em maio, segundo a Comunicação do Santuário, as missas serão às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, às 19h30, e aos domingos em quatro horários: 7h, 9h, 12h e 18h.

A tradicional imagem da Imaculada Conceição, símbolo da fé do povo do Morro, pode ser visitada na área externa do Santuário todos os dias, das 6h às 20h — às quintas, o horário se estende até 21h30 aproximadamente, término da missa das 19h30.

A secretaria do Santuário voltará a atender dentro do templo também na próxima quinta-feira. O atendimento será feito de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 18h, e aos domingos, das 6h às 18h.

Desabamento

O teto do Santuário desabou em 30 de agosto do ano passado, vitimando 27 pessoas assistidas pela Pastoral Social, que aguardavam as cestas básicas doadas mensalmente.

Duas pessoas morreram: Maria da Conceição de França Pinto, de 68 anos, e António José Soares, de 54 anos.

Durante o período em que o templo ficou fechado para os reparos, as celebrações ocorreram no entorno da imagem da Imaculada Conceição.

O laudo pericial do Instituto de Criminalística (IC) afirmou que toda a estrutura do teto estava danificada e com oxidação. Além disso, a falta de manutenção também foi apontada como uma das causas do desabamento da estrutura.

