São Caetano: casal é detido com quase 13 kg de crack escondidos em painel de carro
O flagrante aconteceu na noite de domingo (12), durante uma fiscalização da BR-232 realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal
Um home de 27 anos e uma mulher de 22 foram detidos em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, após serem capturados transportando 12,8 quilos de crack no interior do painel de um carro.
O flagrante aconteceu na noite desse domingo (12), durante uma fiscalização realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232.
Durante a interceptação do veículo, a equipe percebeu o cheiro típico do entorpecente. A suspeita de irregularidade aumentou após o motorista e a passageira entrarem em contradição nas informações prestadas.
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A droga, que estava distribuída em dez tabletes, foi encontrada após uma busca detalhada no interior do veículo onde estava o casal.
"Os policiais localizaram um dispositivo eletrônico instalado no painel do veículo, que dava acesso a um compartimento oculto", informou a PRF.
Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, também no Agreste do estado, para a adoção das providências legais cabíveis.
O casal poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode variar de cinco a 15 anos de prisão.