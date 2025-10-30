A- A+

VIOLÊNCIA NO RIO "São heróis da sociedade", diz secretário da PM sobre policiais mortos em operação no Rio Agentes foram homenageados com chuva de pétalas de rosa lançadas de helicóptero da corporação

O secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, classificou como heróis os policiais que morreram durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, na última terça-feira. Os corpos de Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, e o de Cleiton Serafim Gonçalves, de 42, ambos lotados no Batalhão de Operações Especiais (Bope), foram velados nesta manhã e serão sepultados ainda nesta quinta-feira.

"São heróis da sociedade. São homens vocacionados que vivem por um propósito e que, nesse momento, a gente precisa render essas homenagens, porque eles foram as únicas vítimas dessa grande ação da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro", disse o oficial ao deixar o velório dos dois agentes, na sede do Bope, a tropa de elite da PM, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

O secretário de Segurança Pública, Victor Santos também compareceu ao velório, mas deixou o local sem dar entrevistas. Por volta das 10h30, o corpo de Heber foi colocado no alto de um carro do Corpo de Bombeiros, que seguiu em cortejo até o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, onde será o sepultamento no final da manhã.



Parentes foram levados em ônibus da corporação. Já o corpo de Cleiton seguiu num carro de uma funerária até Mendes, onde será enterrado no final da tarde.

Pouco antes, um helicóptero da PM sobrevoou a sede do Bope e jogou pétalas de rosas, numa última homenagem às duas vítimas.

Sobre a oferta de ajuda do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao Rio para combater o tráfico, o coronel Menezes disse que esse é um acerto que deve ser feito entre Caiado e o governador do Rio, Cláudio Castro. O secretário disse que estão sendo traçadas novas ações de enfrentamento ao tráfico e não descarta colaborações vindas de fora.

"Desde que seja acertado entre os governadores, sobre essa ótica de planejamento conjunto, obviamente que tudo é possível", afirmou.

Os policiais civis Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, conhecido como Máskara, e Rodrigo Velloso Cabral, também mortos na ação, foram sepultados na quarta-feira. O primeiro no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, e o segundo, no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte.

Veja também