BAIRRO DO RECIFE São João 2023: Recife começa preparações para as festividades deste ano na Avenida Rio Branco Boulevard terá cidade cenográfica

Já em clima do São João 2023, a Avenida Rio Branco, também denomiada como "Boulevard", localizada no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, que será um dos polos neste ano, iniciou as preparações das festividades .

Nesta terça-feira (30), profissionais começaram a realizar as primeiras obras no local. Está sendo construído um mini-palco, logo no início da rua, que deverá ser um complemento do polo principal, no Marco Zero.

O São João do Recife terá duração de 20 dias, e os festejos vão se estender a diversos polos na cidade. O plano é que a Avenida Rio Branco vire a capital “interiorana” dos festejos, recebendo uma cidade cenográfica, que contará com várias casas, igreja e até prefeitura.

Os profissionais trabalham na construção dessas pequenas casas, de cores diversas, em cada lado da avenida, que devem simular uma vila para quem quiser cutir o São João no local e participar da cidade cenográfica.

Também estão sendo montados ornamentos coloridos para as barracas dos comerciantes, além das costumeiras bandeirinhas, típicas do São João.

Confira a programação completa da Avenida Rio Branco:

Dias 11, 18 e 25 de junho (domingos) – Quadrilhas, trios itinerantes/atrações na Sala de Reboco, das 10h às 14h/16h às 21h

Dias 12, 13, 14 e 15, 19, 20, 21 e 22, 26, 27, 28 e 29 de junho (segunda a quinta-feira) - Trios pé de serra itinerantes pelo bairro, das 12h às 14h e das 17h às 19h

Dias 16, 23 e 30 de junho (sextas) – Trios itinerantes/atrações na Sala de Reboco, das 12h às 19h/19h até 1h



