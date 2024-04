São João 2024: Recife terá 19 dias de festa, com Assisão e Nádia Maia homenageados; veja programação

A- A+

A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã desta terça-feira (16), detalhes da programação do São João deste ano, que receberá mais de 1.200 apresentações.

Dentre os artistas que irão brilhar nos 14 polos da capital pernambucana, estão Alceu Valença, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Geraldinho Lins, entre outros.

Todos os polos receberão atrações entre os dias 11 e 30 de junho, totalizando 19 dias de festa. Também estão previstas as crontruções de cidades cenográficas, salas de reboco, além dos tradicionais concursos de quadrilhas e shows. Já os homenageados deste ano são os cantores Assisão e Nádia Maia, por suas contribuições para a cultura recifense.

"No ciclo junino fica essa nossa responsabilidade de trabalhar sempre com uma expansão do prazo. Vamos fazer a expansão da nossa grade também no Centro (Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife), com atividades todos os dias. A gente que valorizar, sempre, o quw tem de tradicional no São João do Recife e reforçar esse compromisso", afirmou o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

"Batizamos de 'Recife Junino - Nossa Raiz', porque queremos trazer todos os aspectos que nos representam. A gente quer manter a nossa identidade e mostrar para o Brasil tudo que temos. Esse foi só um gostinho, mas, em breve, traremos o restante da grade", completou o presidente da Fundação de Cultura do Recife, Marcelo Canuto.

Segundo o prefeito, houve um cuidado com a programacao infantil neste ano. As crianças poderão conferir atividades ludicas todos os dias no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife:

"Com isso, conseguimos estimular a cultura para as crianças e suas famílias, para a nossa luta de resistência. Então é um processo que começa desde a infância", explicou.

O investimento desse ano é algo em torno de R$ 20 milhões. "A gente tá falando não só da ativação econômica direta, como também do giro na cidade. Tem gente produz comida, que faz adereço, que trabalha com entrenimento. Tudo isso está fortalecido e é uma movimentação econômica muito grande", explicou João Campos.

Polos e atrações

Neste ano, a festa toma conta da Praça do Arsenal, no Pátio de São Pedro e em mais 11 polos descentralizados. São eles: Lagoa do Araçá, Barro,Totó, Campo Grande, Cordeiro e Graças, que celebrarão São João, nos dias 22 e 23 de junho; além de Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré, Poço da Panela, que irão aproveitar os festejos em devoção a São Pedro, logo em seguida, entre os dias 28 e 29.

Até o momento, as atrações reveladas são: Alceu Valença, Alcymar Monteiro, Anastácia e Daniel Gonzaga, Beto Ortiz, Bia Marinho, Cascabulho, Cristina Amaral, Dorgival Dantas, Dudu do Acordeon, Elba Ramalho, Eliane - Rainha do Forró, Fim de Feira, Flavio José, Geraldinho Lins, Jorge de Altinho, Josildo Sá, Lia de Itamaracá, Maciel Melo, Mariana Aydar e Mestrinho, Mestre Galo Preto, Mestre Gennaro, Muniz do Arrastapé, Nando Cordel, Novinho da Paraíba, Petrúcio Amorim, Santanna, Silvério Pesso.

Vale lembrar que, neste ano, os cachês pagos serão mais uma vez reajustados pelo Plano Recife Matriz da Cultura Popular (MCP). Segundo a gestão, "as subvenções e premiações juninas alcançam o percentual previsto de 50%".

Homenageados

Neste ano, a prefeitura optou por homenagear membros cativos do São João da cidade. Por mais que Assisão não estivesse presente, Nádia Maia aproveitou o momento para agradecer pelo reconhecimento.

"Eu levei 30 anos para ser reconhecida pelo meu trabalho no São João do Recife e, finalmente, veio. Quero agradecer ao prefeito pela oportunidade e também dizer que essa homenagem é merecida, porque levo a cultura do Recife Brasil afora. Sou recifense, leonina e para sempre no São João da cidade", afirmou, emocionada.

A programação completa de todos os polos será anunciada em breve, após a conclusão do edital de habilitação artística para o ciclo, que teve inscrições encerradas e segue na etapa de análise de propostas. Por enquanto, a prefeitura divulgou a agenda com destaques do festejo.

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife 2024 por datas:

Sítio Trindade

11 a 16/06 - Eliminatórias do concurso de quadrilhas juninas adultas

12 a 30/06 - Shows e apresentações de cultura popular no palco principal e

sala de reboco

18/06 - Exposição da Culinária Afro-brasileira

18 e 19/06 - Final do concurso de quadrilhas juninas adultas

19/06 - Procissão dos Santos Juninos (Percurso: Morro da Conceição - Sítio Trindade)

22 e 23/06 - Concurso de quadrilhas juninas Infanto-juvenis

29 e 30/06 - Programação Infantil

Avenida Rio Branco e Bairro do Recife (Recife Antigo)

12/06 a 30/06 - Cidade cenográfica e apresentações de trios pé-de-serra e

quadrilhas juninas, além de shows na sala de reboco, na Avenida Rio Branco

13/06 - Caminhada do Forró (Percurso: Rua da Moeda - Praça do Arsenal)

16/06 - Desfile das Bandeiras (Percurso: Rua da Moeda - Praça do Arsenal)

Pátio de São Pedro

28 a 30/06 - Shows e apresentações da cultura popular

30/06 - Festa do Fogo (Homenagem a Xangô)

Descentralizados

22 e 23/06 - Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande, Cordeiro e Graças

28 e 29/06 - Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré, Poço da Panela.

Veja também

leilão Esboço de retrato de Churchill, queimado pelo político, será leiloado