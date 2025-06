A- A+

SÃO JOÃO São João 2025: 28ª edição da Festa do Pé de Moleque Gigante acontece neste sábado (7), em Caruaru Bolo típico terá cerca de 20 metros de comprimento, pesando duas toneladas

A tradicional Festa do Pé de Moleque Gigante chega à sua 28ª edição neste sábado (7), a partir das 19h, na Praça da Mocidade, no bairro de Rendeiras, em Caruaru, Agreste pernambucano.

Iguaria típica dos festejos juninos, o bolo pé de moleque está presente no calendário das mais de 40 comidas gigantes do São João de Caruaru.

Com 20 metros de comprimento e pesando aproximadamente duas toneladas, cerca de oito mil pessoas poderão se deliciar com a comida típica, feita por Dona Maria do Pé de Moleque.

“Está tudo preparado. Foi tudo feito com muito amor. Esperamos receber, em média, 8 mil pessoas para comer o bolo”, disse a organizadora da festa.

Além do tradicional bolo, a festa contará com atrações musicais, como Luan Nascimento e o grupo Fole de Ouro para animar moradores e turistas.

Serviço:

Festa do Pé de Moleque Gigante

Quando? Sábado, 7 de junho

Onde? Praça da Mocidade, bairro Rendeiras, Caruaru-PE

Horário? A partir das 19h.

