VIAGENS São João 2025: 40 mil passageiros são esperados no TIP, durante feriadão Previsão de aumento de 13%, já que no mesmo período de 2024 foram 35.600 pessoas

Quando todas as atenções se voltam para o interior com o objetivo de festejar o São João, o Terminal Integrado de Passageiros, no Curado, Zona Oeste do Recife, espera grande movimentação de passageiros. Desta sexta-feira (20) até a próxima quarta-feira (25), são esperadas 40 mil pessoas, considerando partidas e chegadas.

Como no ano passado, no mesmo período, circularam no TIP, 35.600, o crescimento deve ser de 13%. A projeção foi coletada pela Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) junto as 13 empresas que atuam no terminal.

Para atender a essa demanda, as empresas programarão viagens extras a depender do aumento das solicitações. Os destinos mais procurados dentro do estado de Pernambuco são: Caruaru, Gravatá, Petrolina, Bezerros e Garanhuns. Para as viagens interestaduais, os principais destinos são: Campina Grande, Aracaju e Fortaleza.

Consultas de horários, preços e compras de passagens com antecedência podem ser feitas pela internet no site da Socicam, gestora privada do TIP por concessão da EPTI, ou pelos telefones (81) 3452-0005 e (81) 3207-1088.

A EPTI é a empresa pública vinculada a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutural (Semobi) responsável pela gestão do Sistema de Transporte de Passageiros Coletivo Intermunicipal (STPCI). Os maiores terminais rodoviários de Pernambuco são administrados pela Socicam, através de um contrato de concessão.

Além do TIP, os terminais de Caruaru e Garanhuns (Agreste), Petrolina, Arcoverde e Serra Talhada (Sertão) têm gestão privada. Nos terminais rodoviários também operam os ônibus interestaduais que são de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Fretamento

Além das viagens de ônibus no sistema estrutural (que partem das rodoviárias) muitos forrozeiros fazem a opção de fretamento de viagens de turismo. Empresas, cooperativas e MEIs que atuam no setor também esperam crescimento no número das viagens neste São João. Os fretadores precisam ter cadastro na EPTI, autorização para tráfego e as licenças de viagens.

Informações Importantes aos passageiros:

Recomenda-se adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;

Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao embarque;

Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço;

Dirigir-se ao embarque com 1h de antecedência para evitar aglomerações;

Apesar da existência dos horários extras, não implica dizer que comprando de última hora a passagem, haverá horário vago breve.

Embarque de Menores

O transporte é gratuito para crianças com até seis (06) anos incompletos, desde que o menor esteja acompanhado por seus responsáveis legais e não ocupe lugar nos assentos. Tanto para viagens intermunicipais como interestaduais;

Em viagens de ônibus dentro do território nacional, o menor, com até 16 anos, só poderá viajar acompanhado por seus responsáveis legais (que possuam até o 3º grau de parentesco com a criança e que deverá ser comprovado por documentação original). Podendo também, a criança acompanhada de maior de

idade autorizado pelo pai, mãe ou responsável. No entanto, deverá estar munida

de uma autorização por escrito;

Para viajar sozinho, o menor de 16 (dezesseis) anos precisa de uma autorização judicial, original, expedida por um posto de Juizado de Infância e Juventude;

Os adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos completos podem viajar sem acompanhante, desde que apresentem documento de identificação original (RG ou Carteira de Trabalho);

Nas cidades da mesma região metropolitana, não é necessária nenhuma autorização do Juizado de Infância e Juventude.

