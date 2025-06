São João 2025: Arcoverde une coco e forró das antigas em noite de muita festa e cultura local

A- A+

O sábado (21) foi de arrasta-pé, alegria e muita cultura no Polo Multicultural do São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. A noite começou com o Samba de Coco Irmã Lopes, símbolo da cultura popular arcoverdense.

Logo depois, foi a vez da banda Noda de Caju subir ao palco dez anos depois de sua última apresentação na cidade, levando ao público os grandes sucessos que marcaram gerações.

Para encerrar a programação do sábado, Fabinho Testado trouxe o som da sanfona e colocou todo mundo para forrozear.

A festa segue neste domingo (22) com Geraldinho Lins, Nando Cordel, Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Silvia Regina e Assisão.

