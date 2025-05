São João 2025: Cabo de Santo Agostinho lança edital para artistas locais que desejam se apresentar

A- A+

A Secretaria Executiva de Cultura do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, irá abrir, nesta sexta-feira (23), as inscrições para artistas locais interessados em integrar a programação do ciclo junino de 2025. O prazo segue até o dia 28 de maio.

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponível no site oficial da prefeitura: www.cabo.pe.gov.br/pagina/cultura.

O edital foi divulgado nesta quinta-feira (22). Confira abaixo:

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 009-2025 by Folha de Pernambuco

É necessário preencher os formulários anexos e apresentar a documentação exigida, conforme os critérios definidos no edital. A divulgação dos aprovados será feita no Diário Oficial, até o dia 29 de maio.

De acordo com o secretário executivo de Cultura, Rogério Santana, a iniciativa tem como objetivo garantir transparência na contratação e valorizar os artistas locais, fortalecendo as expressões culturais e tradicionais do município.

Mais informações

Dúvidas e informações podem ser obtidas presencialmente no Palácio da Cultura, localizado na Praça Ministro André Cavalcanti, s/n – Centro, Cabo de Santo Agostinho, ou pelo telefone (81) 9 9892-0124, em dias úteis, das 8h às 16h.

