CICLO JUNINO São João 2025: Caminhada do Forró abre festejos juninos no Recife Público lotou as ruas do Bairro do Recife para acompanhar o cortejo com 70 sanfoneiros e um trio elétrico ao som do tradicional forró pé de serra

Abrindo os festejos do ciclo junino na capital, a Caminhada do Forró reuniu, na noite desta quinta-feira (12), uma multidão de apaixonados por São João.

Celebrando 20 anos de balancê volante, a concentração do festejo aconteceu na Rua da Moeda, onde centenas de pessoas se agruparam para acompanhar o trio elétrico do forró, que tocou ao lado de 70 sanfoneiros em direção à Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

A programação, que se intitula como “o maior arraial em linha reta”, foi embalada pelo trio Xinelo Rasgado e teve apresentações de Irah Caldeira, Larissa Lisboa, Juba, César Amaral, Pecinho e Josildo Sá.

De acordo com Terezinha do Acordeon, responsável pelos sanfoneiros desde a primeira edição, 100 músicos, entre eles 70 sanfoneiros, participaram do festejo neste ano. No grupo, artistas de todas as idades e estilos lideraram a caminhada e o arrasta pé ao som da sanfona. Nas fileiras da frente, Luna Albuquerque, de apenas sete anos, tocava com os olhos vidrados na mãe e o rosto espantado pela multidão.

“Ela toca desde os cinco anos e eu resolvi trazer ela aqui pela primeira vez porque é algo que ela gosta muito”, contou a mãe, Priscilla Albuquerque.

Também era a primeira vez de Rafaela Carla, de 35 anos, que trouxe os pais para o cortejo, ela comentou sobre a emoção de tocar ao lado da família. “É muito bonito poder se reunir em família ao lado de tanta gente talentosa para celebrar a cultura popular dos sanfoneiros”, destacou.

Segundo Natália Reis, produtora da caminhada, o objetivo central do projeto é fortalecer a cultura do São João e destacar a força do forró pé de serra. “Esse ritmo enche as ruas com uma multidão de pessoas que acreditam e gostam da nossa cultura. A caminhada veio para mostrar que essa cultura é forte e cheia de vida”, ressaltou.

Nem a chuva impediu o grupo de chegar na praça no final da noite, onde o público aproveitou apresentações no palco central que estava montado no local. Quem ficou até o fim curtiu sucessos de Chico César e várias gerações de artistas, como Karol Maciel, Cezzinha, Felipe Costa, Beto Hortiz, além de Toninho do Acordeon e Ângelo Gabriel.

Na voz, se revezaram outros grandes nomes, como Silvério Pessoa, Nádia Maia, Cristina Amaral, Rogério Rangel, As Januárias, Laís Sena, Roberto Cruz, Sarah Leandro, André Macambira, Liv Moraes e Almério.

