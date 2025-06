A- A+

SÃO JOÃO 2025 São João 2025: Caminhada do Forró e shows marcam domingo de festa em Arcoverde Subiram ao palco do Polo Multicultural Geraldinho Lins, Coco Fulô do Barro, Nando Cordel e Silvia Regina

Em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, o domingo (22) foi da tradicional Caminhada do Forró e grandes shows no nono dia de programação oficial do São João 2025.

Mais de 40 mil pessoas segundo a Prefeitura de Arcoverde percorreram o percurso de mais de quatro quilômetros da Caminhada do Forró. Os forrozeiros partiram da Rádio Agnus Dei em direção ao Polo Multicultural. O caminho foi embalado por seis trios elétricos ao som de muito forró.

Depois da caminhada, a programação seguiu com uma noite de shows bastante aguardada pelo público. O primeiro a subir ao palco foi Geraldinho Lins, com seus consagrados sucessos.

Em seguida, o grupo Coco Fulô do Barro trouxe a força da cultura popular, com um repertório que celebrou a identidade nordestina.

Nando Cordel manteve o ritmo com músicas que fizeram o público cantar e dançar, assim como Assisão, que levou ao palco seu tradicional forró.

A noite chegou ao fim com apresentação de Silvia Regina, que encerrou o domingo com muita animação.

