PERNAMBUCO São João 2025: Ceasa-PE abre "Pátio do Milho" com festa e comidas típicas A partir do dia 14, centro inicia o "Plantão do Milho", onde funcionará 24 horas por dia

Foi dada a largada ao principal polo de comercialização de milho verde do estado. O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) abriu, na manhã desta sexta-feira (6), o tradicional ‘Pátio do Milho’, que reúne clientes e vendedores de todos os cantos do Nordeste. A média de preços é igual a do ano passado, de R$ 50.

Logo cedo, às 5h, o espaço foi aberto com apresentações de pelo menos 800 bacamarteiros e muita música, durante a 15ª Festa do Bacamarte. Na tradicional tenda do milho, diversas comidas típicas foram oferecidas gratuitamente a quem esteve presente.

Estavam no cardápio o munguzá, milho cozido e a canjica gigante, que pesa 400 quilos. O monumento alimentício foi feito com 3.200 espigas, 80 quilos de açúcar, 40 litros de leite de coco e 50 litros de leite de vaca. 10 pessoas estavam envolvidas na produção.

Quem provou da iguaria foi Severino Manoel, de 75 anos. Mais conhecido como ‘Biu de Moreno’, ele é chefe dos Bacamarteiros de Asa Branca do Moreno e aprovou. Disse que o alimento oferece nutrição para curtir o período junino.





São João 2025: Ceasa-PE abre "Pátio do Milho" com festa e comidas típicas // Foto: Thalis Araújo/Folha de Pernambuco

“Eu como dessa canjica todos os anos. Ela não pode faltar. Já é tradição dos bacamarteiros, aqui no Ceasa, e nos dá sustância para terminar o dia dançando e aproveitando esse momento aqui, hoje. Está muito gostosa”, elogiou ele.





Comércio

As vendas estão a todo vapor para o vendedor Felipe da Silva, mais conhecido como Paraíba do Milho. Os preços variam de R$ 50 a R$ 70. A carga de milho vendida por ele veio de Chã Grande, Mata Sul do estado.

“Aqui tem milho para todos os gostos, seja verde ou maduro. Serve para quem quer fazer canjica, assar e cozinhar. As vendas ainda não estão com o pique que a gente deseja, mas vão aumentar”, disse ele.

Silas dos Santos, tem 48 anos e saiu do bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, para garantir a primeira remessa de milho. Ele comprou o alimento a ‘Paraíba’ e aprovou a qualidade que encontrou no estabelecimento.

“A coisa está melhor do que eu imaginei. Já vim garantir duas mãos de milhos, porque costumo dividir com a família. No período junino, se depender de mim, ninguém fica sem milho. Todo mundo come e festeja”, garantiu ele.

Expectativas

O presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues, tem as melhores expectativas para as vendas deste ano. Segundo ele, em 2024 o centro vendeu, ao todo, 11.400 milhões espigas de milho.

Em 2025, devem ser vendidas 15 milhões. Muitas novidades foram apresentadas ao público para a edição deste ano, inclusive reforço do monitoramento, que também passa a contar com drones.

O equipamento está no entreposto, devidamente regularizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que permitirá à equipe operacional uma visão panorâmica em tempo real das movimentações no local.

Além disso, o Pátio foi reformado e preparado especialmente para o período junino, com ampliação da equipe de limpeza, apoio da Polícia Militar de Pernambuco e do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), contribuindo com a ampliação da presença dos agentes de mobilidade. O objetivo é garantir fluidez no trânsito e mais comodidade para os clientes e vendedores.

Ao longo do mês de junho, o Ceasa estima uma circulação de aproximadamente 200 mil veículos, com picos de 40 mil veículos por dia nos dias de maior movimento.

A média diária fica entre 12 mil e 15 mil veículos.

“Junho, historicamente, é o nosso principal mês de comercialização. Devido a isso, a gente tem feito investimento grande, não só na parte de infraestrutura e trânsito, mas também de limpeza e segurança. Pela primeira vez a gente está usando a tecnologia de drones, ligados à central de monitoramento da Secretaria de Defesa Social (SDS), que reforça nossa segurança”, explicou ele.

Pelo menos 80% das cargas vêm de milharais pernambucanos, especialmente do Agreste. Passira, Caruaru e Gravatá estão entre as cidades que mais produzem. A outra parte vem da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Plantão do Milho

A partir do próximo sábado (14), outra tradição do Ceasa será aberta ao público. O ‘Plantão do Milho’ vai até o dia 24 de junho, data em que é comemorado o São João. Até lá, o centro funciona 24 horas por dia, ininterruptamente, a serviço de quem deseja adquirir o cereal. Bruno Rodrigues considera esse momento como o “pico da venda do São João”.

