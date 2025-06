A- A+

SÃO JOÃO 2025 São João 2025: com Chico César, Irah Caldeira e Josildo Sá, Caminhada do Forró celebra 20 anos Festa reúne forrozeiros no Bairro do Recife, na próxima quinta-feira (12), véspera de Santo Antônio

Celebrando 20 anos de arrasta-pé, a Caminhada do Forró toma o Bairro do Recife, na área central da cidade, na próxima quinta-feira (12), Dia dos Namorados, véspera do dia de Santo Antônio. Este ano, a festa reúne dezenas de sanfoneiros. Entre os nomes na programação, Chico César, Irah Caldeira e Josildo Sá.

A concentração da caminhada tem início marcado para 17h, na rua da Moeda. Os shows na concentração começam às 18h. A caminhada parte em direção à Praça do Arsenal às 19h30, onde os shows começarão às 20h30.

A Caminhada do Forró promete transportar o público ao Sertão de Pernambuco, embalado ao som dos tradicionais ritmos juninos: coco, forró, baião e xote, transformando o bairro em um grande palco de encontro de música e dança.

Na concentração, apresentam-se o trio Xinelo Rasgado, Irah Caldeira, Larissa Lisboa, Juba, César Amaral, Pecinho e Josildo Sá.

“A caminhada é um filme na minha vida de artista. As cenas narram a resistência de quem bebe na fonte do forró raiz e mantém viva uma manifestação cultural por gerações,” afirma Josildo Sá, que canta desde a primeira edição da Caminhada do Forró.

Caminhada do Forró, no Bairro do Recife | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Depois dos shows na rua da Moeda, a caminhada parte com o povo e 100 músicos em direção à Praça do Arsenal.

Na abertura, o palco recebe uma apresentação instrumental "sanfônica" com várias gerações de músicos. Terezinha do Acordeon se apresenta ao lado de Karol Maciel, Cezzinha, Felipe Costa, Beto Hortiz, Toninho do Acordeon e Ângelo Gabriel.

A festa no palco segue com uma grande novidade: o cantor Chico César, que faz sua estreia na Caminhada do Forró. Ele terá a companhia de Silvério Pessoa, Nádia Maia, Cristina Amaral, Rogério Rangel, As Januárias, Laís Sena, Roberto Cruz, Sarah Leandro, André Macambira, Liv Moraes e Almério. Toda a programação é gratuita.



Produtora da Caminhada do Forró, Natália Reis defende a mistura de duas paixões pernambucanas como receita para a longevidade da festa.

"É juntar o formato dos desfiles dos blocos do Recife Antigo com a música autêntica do São João. Baião, xote, coco, arrasta-pé, forró. Aí o povo chegou junto desde 2005. Ao ponto de colocar mais de 30 mil pessoas entre a concentração e o palco vários anos", comenta.



A Caminhada do Forró é uma produção da Acontecer Projetos Culturais e tem patrocínios da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR), e do Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Bairro do Recife

A Caminhada do Forró integra a programação do ciclo junino da Prefeitura do Recife. No Bairro do Recife, a festa vai de 12 a 29 de junho.

Também na próxima quinta-feira (12), a partir das 18h, desfilará o Quadrilhão, embalando damas e cavalheiros, entre alvantús e anarriês, da concentração no Armazém do Campo até o Marco Zero.

Em 14 de junho, o Desfile das Bandeiras espalha suas coloridas tradições pelo bairro, saindo da rua Nova até a Rio Branco.

O polo Rio Branco ainda recebe apresentações de trios pé de serra, quadrilhas, bandas e outras atrações nos dias 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de junho.

