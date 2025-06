A- A+

festa São João 2025: com show de Zé Ramalho, Arcoverde celebra véspera de São João com grande público Festa começou com a apresentação do grupo Samba Coco Trupé de Arcoverde

O público lotou o Polo Multicultural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, para aproveitar a programação da véspera de São João, nessa segunda-feira (23).



A festa começou com a apresentação do grupo Samba Coco Trupé de Arcoverde, que levou ao palco a batida marcante do gênero tradicional da cidade.



Na sequência, foi a vez do cantor Ronaldo Morais apresentar o forró autêntico ao grande público, que se animou e dançou junto.

O momento mais aguardado da noite veio com Zé Ramalho. Após 13 anos, o cantor retornou ao São João de Arcoverde e emocionou a plateia ao entoar clássicos que marcaram gerações.

Fechando a noite de véspera de São João, o cantor Maciel Melo encantou o público com sua poesia musical e canções que retratam a alma do Sertão.

