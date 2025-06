A- A+

Agreste São João 2025: confira a programação completa de Caruaru neste sábado (21) O Pátio de Eventos, principal palco do São João de Caruaru, receberá a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano

O São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, deste sábado (21) contará com performances especiais nos três polos que animam o Ciclo Junino do município.

No Pátio de Eventos, maior palco da festa, atrações como Zé Neto & Cristiano e Henry Freitas vão agitar o público durante a noite.

Já no Polo Azulão, dedicado à música alternativa, o cantor Almério fecha o dia de apresentações.

Voltado exclusivamente ao forró raiz, o Polo Mestre Vitalino, localizado no Alto da Moura, receberá, a partir do meio-dia, a banda Forró Vumbora. A dupla Sirano & Sirino e o Forrozão Chacal também subirão no palco.

Confira a programação completa do São João de Caruaru neste sábado (21):

Pátio de Eventos

Juninho Vanerão

Forrozão Tropykália

Zé Neto & Cristiano

Henry Freitas

Polo Azulão

Rogéria Dera

Erisson Porto

Almério

Alto do Moura

Forró Vumbora

Sirano & Sirino

Forrozão Chacal



