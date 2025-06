São João 2025: confira a programação completa de Jaboatão dos Guararapes neste sábado (21)

A- A+

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, terá uma programação animada para o São João 2025 neste sábado (21).

Com três polos, as opções variam de forró a sertanejo, além da presença do brega com a apresentação do Conde Só Brega, no Curado 2.

No Polo Jaboatão, quem encerra a noite é Dudu do Acordeon. Antes dele, se apresentam Príncipe Alysson, Felipe & Gabriel e Tayara Andreza.

Confira a programação completa do São João de Jaboatão dos Guararapes neste sábado (21):

Polo Jaboatão (antigo Senai)

Príncipe Alysson

Felipe & Gabriel

Tayara Andreza

Dudu do Acordeon

Polo Curado 2 (avenida Dolores Duran)

O Conde

Marcelo Pernambucano

Amigas do Brega

Magnatas do Forró

Santroppê

Polo Muribeca

Banda Mil

Telmo Santiago

Raíssa Brito

Denise Lima



