PROGRAMAÇÃO São João do Recife 2025: confira a programação da Avenida Rio Branco desta segunda-feira (23) A programação tem início às 12h com o Trio Antônio Paulino

Nesta segunda-feira (23), a Avenida Rio Branco, um dos polos mais charmosos e culturais do São João do Recife, recebe uma programação especial na véspera do dia de São João.

Com atividades que começam ainda ao meio-dia e seguem até a madrugada, o polo localizado no Bairro do Recife valoriza as manifestações populares e a música nordestina em sua essência, criando um espaço acolhedor para quem quer vivenciar um São João autêntico no coração da cidade.

A programação tem início às 12h com o Trio Antônio Paulino, que abre a tarde com muito forró pé de serra e clima festivo.



Às 16h, a animação toma conta da avenida com a apresentação da tradicional Quadrilha Dona Matuta, que encanta o público com coreografias, figurinos e toda a simbologia do ciclo junino.

Às 17h, o palco é da dança com o espetáculo do Balé Deveras. Em seguida, às 18h, o Trio Siridó traz de volta o forró tradicional com sanfona, zabumba e triângulo, garantindo o arrasta-pé no centro da cidade.

A noite segue com Severino dos 8 Baixos às 19h30. Às 21h, é a vez de Terezinha do Acordeon, que traz sua força feminina e talento musical ao palco com repertório dançante e cheio de identidade. Às 22h30, a banda Macaco mistura ritmos e promete uma apresentação vibrante.



A programação é encerrada com Isadora Melo, a partir da meia-noite.

Confira a programação do São João da Avenida Rio Branco nesta segunda-feira (23)

12h – Trio Antônio Paulino

16h – Quadrilha Dona Matuta

17h – Balé Deveras

18h – Trio Siridó

19h30 – Severino dos 8 Baixos

21h – Terezinha do Acordeon

22h30 – Macaco

0h – Isadora Melo



