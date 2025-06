A- A+

PROGRAMAÇÃO São João 2025: confira a programação da Avenida Rio Branco deste domingo (22) As apresentações começam ao meio-dia com o Trio 90 Graus

No coração do Recife, a Avenida Rio Branco se transforma em um animado polo junino neste domingo (22).

Com uma programação voltada à valorização da cultura popular, da música nordestina e das tradições juninas, o espaço é ponto de encontro para famílias, turistas e amantes da festa mais nordestina do ano.

As apresentações começam ao meio-dia com o Trio 90 Graus, que dá o tom da festa com muito forró pé de serra.



Às 15h, a cantora e contadora de histórias Carol Levy comanda um show voltado para o público infantil, trazendo alegria e interação para crianças e adultos.

Às 16h, o colorido toma conta da avenida com a apresentação da Quadrilha Raio de Sol, que encanta com coreografias, figurinos e toda a energia dos tradicionais grupos juninos.

Em seguida, às 17h, o ritmo do Coco de Umbigada coloca todo mundo para dançar ao som da cultura ancestral e da força das tradições afro-brasileiras.

A partir das 18h, o palco é de Bia Marinho, homenageada do São João do Recife deste ano, que leva sua voz marcante e seu repertório repleto de brasilidade e poesia.

Às 19h30, Juba Valença dá continuidade à festa. Fechando a noite, às 21h, o grupo As Januárias apresenta um show potente, com protagonismo feminino e sonoridade que passeia pelo forró, maracatu e xaxado.

Confira a programação do São João da Avenida Rio Branconeste domingo (22)

12h – Trio 90 Graus

15h – Carol Levy

16h – Quadrilha Raio de Sol

17h – Coco de Umbigada

18h – Bia Marinho

19h30 – Juba Valença

21h – As Januárias



