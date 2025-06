São João 2025: confira a programação de Arcoverde deste sábado (21)

A- A+

A programação deste sábado (21) do São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, promete entregar um show de cultura popular e ritmos tradicionais do Nordeste para todos que estiverem no Polo Multicultural do "Melhor do Interior".

Confira a programação do São João de Arcoverde deste deste sábado (21):

Samba de Coco

Irmãs Lopes

Noda de Caju

Fabinho Testado



Veja também