A- A+

PROGRAMAÇÃO São João 2025: confira a programação de Caruaru deste domingo (22) Neste domingo (22), a festa se espalha pelo Pátio de Eventos, Polo Azulão e Alto do Moura

O São João 2025 segue em ritmo acelerado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e a cidade mantém viva sua fama de “Capital do Forró” com uma programação que valoriza a cultura nordestina em diversos polos espalhados pela cidade.

Neste domingo (22), a festa se espalha pelo Pátio de Eventos, Polo Azulão e Alto do Moura, reunindo forró, MPB e muito regionalismo.

No Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, principal palco da festa, o público vai contar com apresentações que transitam entre o romantismo e o sertanejo.

Cantor Juarez, Mateus Santos e Leonardo esquentam o clima com repertórios envolventes, preparando o terreno para a atração mais aguardada da noite: a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que promete emocionar com seus grandes sucessos.

No Polo Azulão, conhecido por abrigar artistas que valorizam a música autoral e a cultura pernambucana, a noite será marcada por apresentações de peso.

O grupo Cascabulho, Silvério Pessoa, André Rio e Almir Rouche sobem ao palco celebrando as raízes nordestinas.

Já no tradicional Alto do Moura, reduto do artesanato e da cultura popular, o clima é de forró pé de serra e animação.

Israel Filho, Banda Aquarius e Forró Rabo de Saia garantem a trilha sonora perfeita para quem quer dançar coladinho em clima de São João raiz.

Confira a programação do São João de Caruaru deste domingo (22):

Pátio de Eventos

Cantor Juarez

Mateus Santos

Leonardo

Zezé Di Camargo & Luciano

Polo Azulão

Cascabulho

Silvério Pessoa

André Rio

Almir Rouche

Alto do Moura

Israel Filho

Banda Aquarius

Forró Rabo de Saia



Veja também