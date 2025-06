São João 2025: confira a programação de Caruaru nesta segunda (23)

A- A+

A véspera de São João promete ser animada em Caruaru, que nesta segunda-feira (23), reúne grandes atrações em seus principais polos juninos.

No Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o romantismo toma conta com o cantor Daniel, que traz ao palco sucessos eternizados por sua voz suave e carisma.

Em seguida, o público se rende à energia de Mari Fernandez, um dos grandes nomes do piseiro atual, que promete levantar a multidão.

Fechando a noite, Felipe Amorim comanda o ritmo com suas batidas eletrônicas e músicas que misturam pop, forró e pisadinha.

No Polo Azulão, a programação especial da Noite Afro destaca a importância das tradições de matriz africana nos festejos juninos.

A noite começa com o Encontro dos Ogans, seguido por Gabriel Sá, Colibri Brasil e o tradicional grupo Filhos de Ghandy, trazendo ao palco elementos de cultura, identidade e resistência através da música e da dança.

Já no Alto do Moura, reduto do forró pé de serra e da cultura popular, a animação começa com Matheus Lima, seguido de Dudu do Acordeon e Alex Júnior, que garantem o arrasta-pé com sanfona, zabumba e triângulo no ritmo do autêntico forró nordestino.

Confira a programação do São João de Caruaru desta segunda (23):

Pátio de Eventos

Daniel

Mari Fernandez

Felipe Amorim

Polo Azulão – Noite Afro

Encontro dos Ogans

Gabriel Sá

Colibri Brasil

Filhos de Ghandy

Alto do Moura

Matheus Lima

Dudu do Acordeon

Alex Júnior



