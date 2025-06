A- A+

PROGRAMAÇÃO São João 2025: confira a programação de Gravatá nesta segunda (23) Quem comanda a festa é Mari Fernandez, fenômeno do piseiro romântico

Nesta segunda-feira (23), véspera de São João, Gravatá,no Agreste, se prepara para mais uma noite de grandes emoções no Pátio de Eventos, com uma programação que promete agradar desde os fãs da sofrência até os apaixonados por piseiro e batidas modernas.

Quem comanda a festa é Mari Fernandez, fenômeno do piseiro romântico. A cantora promete levantar o público com um show cheio de energia e hits que não saem das paradas de sucesso.

O romantismo ganha força com a presença de Léo Magalhães. Com um repertório recheado de sofrência, ele promete embalar corações apaixonados e trazer momentos de pura emoção ao público.

A noite ainda conta com os shows de Helton Lima e Don Tronxo, que mistura forró com elementos eletrônicos e promete uma apresentação animada e fora do convencional.

Confira a programação do São João de Gravatá desta segunda (23):

Pátio de Eventos

Mari Fernandez

Léo Magalhães

Helton Lima

Don Tronxo



Veja também