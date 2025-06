São João 2025: confira a programação de Jaboatão dos Guararapes nesta segunda (23)

A- A+

A véspera de São João promete ser animada em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, que, nesta segunda-feira (23), realiza uma programação especial em dois polos: o tradicional Polo Jaboatão e o Polo Parque da Cidade, em Prazeres.

A noite é marcada por forró, música romântica e talentos da terra, em uma celebração que valoriza a cultura nordestina e a diversidade musical.

No Polo Jaboatão, a programação começa com Maurício Lemos. Em seguida, sobem ao palco a Banda Luará e a Banda Eu, Tu e Elas.

Encerrando a noite, Lili Trindade traz uma apresentação repleta de ritmos tradicionais.

Já no Polo Parque da Cidade, no bairro de Prazeres, a noite começa com Herminho Medeiros e Condinho.

Em seguida, Flor de Mel anima o público. Para fechar a programação com chave de ouro, Roberta Miranda sobe ao palco com seus grandes sucessos.

Confira a programação do São João de Jaboatão dos Guararapes desta segunda (23):

Polo Jaboatão

Maurício Lemos

Banda Luará

Banda Eu, Tu e Elas

Lili Trindade

Polo Parque da Cidade (Prazeres)

Herminho Medeiros

Condinho

Flor de Mel

Roberta Miranda

