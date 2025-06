A- A+

PROGRAMAÇÃO São João 2025: confira a programação de Petrolina deste domingo (22) Com uma programação de peso, a cidade vai receber, em um só dia, alguns dos artistas mais queridos do público

O São João 2025 de Petrolina promete uma das noites mais marcantes dos festejos juninos no Sertão pernambucano neste domingo (22).

Com uma programação de peso, a cidade vai receber, em um só dia, alguns dos artistas mais queridos do público, reunindo sertanejo, forró e piseiro em um só palco.

Entre os destaques da noite, está Luan Santana, que traz um show repleto de sucessos românticos e hits recentes.

A dupla Bruno & Marrone também se apresenta. A programação segue com Mari Fernandez, fenômeno do piseiro e dona de um dos repertórios mais animados do momento.

Quem também sobe ao palco é a banda Calcinha Preta, ícone do forró eletrônico, que deve reviver grandes sucessos que marcaram gerações.

Completando a noite, o cantor Jonas Esticado e a dupla Bruno & Denner embalam o público com muito ritmo e animação.

Confira a programação do São João de Petrolina deste domingo (22):

Luan Santana

Bruno & Marrone

Mari Fernandez

Calcinha Preta

Jonas Esticado

Bruno & Denner

Veja também