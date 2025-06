São João 2025: confira a programação de Serra Negra desta segunda (23)

A- A+

O São João 2025 segue com força total em Serra Negra, distrito de Bezerros.

Nesta segunda-feira (23), véspera de São João, o Palco Principal será tomado por grandes nomes da música nordestina, em uma programação que promete emocionar e animar o público do início ao fim.

Abrindo o dia ao meio-dia, Almir Rouche leva sua energia contagiante. Às 14h, é a vez de Assisão, um dos ícones do forró nordestino, que sobe ao palco com sua voz inconfundível e um repertório que é a cara do Sertão.

A festa continua às 16h com Geraldinho Lins. Em seguida, às 18h, quem assume o palco é Irah Caldeira, conhecida por sua interpretação forte e por preservar as raízes da música popular nordestina.

Encerrando a noite, Nena Queiroga se apresenta às 20h.

Confira a programação do São João de Serra Negra desta segunda (23):

12h00 – Almir Rouche

14h00 – Assisão

16h00 – Geraldinho Lins

18h00 – Irah Caldeira

20h00 – Nena Queiroga



